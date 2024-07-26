香港紅十字會舉辦「INFINIT∞N - 青年同行打氣日」　鼓勵青年建立正面價值觀

【特約報道】青年需要面對學業及生活上的壓力，過去一年青年精神健康的議題值得社會關注。香港紅十字會在2024年7月13日舉行「INFINIT∞N - 青年同行打氣日」，希望透過不同活動和音樂，在暑假開始及DSE放榜前，紓緩青年負面情緒，享受放鬆及充滿正能量的一天。

跨界別合作與青年同行 關注青年精神健康

活動當天，香港紅十字會邀請多個社會服務組織、社會企業及大專團體，安排超過20個不同體驗工作坊及攤位活動予青年人，當中包括：韓式調香工作坊、青年樂隊表演、動物輔助治療體驗、塗鴉體驗工作坊、風鈴畫製作等，大會亦安排不同街頭小食派發予參加者，活動反應踴躍正面，吸引超過600人參與。

打氣音樂會掀起高潮 人氣偶像及KOL為青年人帶來難忘晚上

「INFINIT∞N - 青年同行打氣日」的打氣音樂會吸引超過300名在學青年人參與，當晚現場氣氛高漲，音樂會由程人富＠小薯茄及童童＠小薯茄擔任大會司儀，並由來自香港科技大學理學院的樂隊Particles擔任暖場嘉賓，為打氣音樂會打開序幕，隨後歌手陳健安（安仔）亦分享就讀護理系實習時的難忘經歷，並與人氣女子組合Lolly Talk先後憑歌勉勵即將DSE放榜之學生積極面對生活上的挑戰，堅持目標砥礪前行。

香港紅十字會推動多元化活動與青年同行 實踐人道

香港紅十字會青年發展服務致力提供機會予青少年參與不同志願服務和活動，鼓勵他們發揮才能，在人道工作的發展路徑和作出不同嘗試，以擴闊國際視野及培育他們的人道價值及志願服務精神。近年紅會更訂立年度主題，冀與公眾及青年一同關注氣候變化、精神健康及社會共融的議題，例如舉辦「氣候變化工作坊 - 小島倒數20年」、「同你同理」非暴力溝通工作坊以及即將推出之電子學習活動 - 「災難應變與健康生活網上學習課程」。

「賽馬會青年領袖獎章計劃」 八個本地制服團體攜手推動青年發展

（資料由香港紅十字會提供）