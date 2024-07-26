姚焯菲打算留港讀大學　獲粉絲祝考試成功感動到喊

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）今日（26日）到觀塘apm出席活動。活動上，Chantel除了勁歌熱舞與粉絲大玩遊戲之外，更即場向劍擊運動員佘繕妡學習簡單的劍擊動作，她指在2年前的慈善拍攝中學習過劍擊，笑言雖然學習的過程中笨手笨腳，但最後都完成，她表示好喜歡花式溜冰，覺得選手的衣服都好靚。活動尾聲，大會還播出了一眾粉絲送給她的生日祝福，以及祝賀她考試成功的影片，令她感動流淚。

她指想不到粉絲們會這麼花心思預先做一條影片出來，又清楚記得自己要考試，覺得好開心。她透露過幾日就要返新西蘭準備11月的考試，直到12月才能再回港，問到她可有心儀大學？她表示打算報讀香港、英國及美國的學校，用漁翁撒網的方式：「香港我就一定會報，因為始終香港都係我屋企，我都想離屋企人近啲。」而選擇科目上，她表示對媒體及商業類的科目感興趣。

提起好友炎明熹（Gigi）問到她們平時交談可會講起Gigi被雪藏的事情？Chantel就言從來不會提起這些事，又謂雪藏事情沒有被證實，並聲稱從來不會好奇對方的合約內容，因為這是她的私人事，問到可會以Gigi事件做借鑒？Chantel說：「我未夠18歲，合約嘅事都係交畀爸爸打理，我一直都冇去理份合約。」