羅毓儀可愛少女Look襲動漫節　最想Cosplay《鋼鍊》愛德華

歌手ANSONBEAN、羅毓儀、林沚羿以及女團VIVA、男團OneUp和MATCH等今日（26日）現身動漫節。英皇女團VIVA 4位成員指是來唱跳新歌，稱很少在大型活動表演，所以自韓國回港後都加緊練習，笑言今次歌曲風格與上次少女味較重的音樂風格不一樣，故今次衣着打扮都比較強勢。她們又指好喜歡看動漫，成員Ada更自爆自己喜歡儲模型，特別喜歡卡通人物和漫威人物，透露自己在買模型上花了不少金錢：「只要見到鍾意都會買（用嚟投資？）冇諗過。」表示沒有統計過家中有多少模型。

至於，羅毓儀以可愛少女裝扮現身，她表示原先想打扮成動漫《鋼之鍊金術師》中的愛德華：「因為我同佢一樣都係細細粒，但我驚其他人認唔出我，因為我要宣傳新歌。」提到她有份參演的劇集《愛．回家之開心速遞》中與李偉健所飾演的角色的感情線，她笑言有留意網上評論，見到大家都好喜歡他們在體形和身高上的差距，大感開心。

同場，林沚羿以「英雄聯盟聯」中的角色造型現身，她指自己好喜歡Cosplay，透露今次的造型共花了3小時準備。問到她可有嘗試過Cosplay打扮性感的角色？她就表示不會為了角色的衣服而去扮演，只會扮自己真正喜歡的角色，又言自己有時會女扮男。

由中英混血兒賀邦（Bronny）與方智弘（Oscar）組成的二人男子組合「OneUp」稱主要是來獻唱首支派台歌《Ten Outta Ten》。他們表示喜歡看動漫，有少少「中二病」，所以都想Cosplay成不同的卡通人物，不過可惜要上台表演，為了讓人看清自己的真實面目只好放棄。Bronny更指自己中學時期會打線上遊戲比賽，問到他有沒有想過成為電競選手？Bronny說：「冇諗過，因為我唔夠真正嘅職業選手眼明手快，佢哋由細訓練到大，所以我都係當娛樂。」