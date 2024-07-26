龍婷未有現身活動傳入「雪櫃」　周吉佩：真係唔知

6位「奧運之星」劉穎鏇、黄庭鋒、孔德賢、鄭衍峰、何沛珈、何泳芍、《中年好聲音》周吉佩、支嚳儀、顏米羔、一眾《星夢傳奇》歌手及奧運主持等今日（26日）現身將軍澳電視城，出席《TVB 2024巴黎奧運直播基地啟動暨拜神儀式》，電視廣播有限公司總經理（節目內容營運）曾志偉亦有出席，至於遠赴巴黎的奧運主持方力申及黃翠如等則以連線通話方式參與當中，分享當地民眾迎接好運的情況，更笑言每天對著巴黎鐵塔已經看厭。

劉穎鏇與何沛珈都表示會參與賽事直播，跟專業評述員一起評述賽事，又指項目眾多，未能會部資料也溫習，故要邊做邊學，她們説：「會溫啲熱門同自己鍾意嘅項目先，雖然知道邊日開工，但前一晚先至負責邊個項目。」劉穎鏇笑指要趁機跟多位專業評述打定招呼，方便做直播時得大家關照，何沛珈即表示想看她評述強項籃球賽，劉表示最擔心要用中文評述。提到很多項目也在香港深夜時分進行，何沛珈笑言比起拍劇舒服得多：「比賽直播都係幾個鐘，但拍劇好多時都通宵十幾個鐘。」

有份合唱TVB巴黎奧運主題曲《無界》的周吉佩與支嚳儀表示今次集合多位《中1》、《中2》及星夢歌手合唱，希望能替運動員加油，亦會參與晚上的直播表演，提到近日被緋聞纏身的龍婷未有現身參與，周吉佩説：「其實我哋《中》1、2都係得8、9個人參與，唔齊人。（佢被雪？有冇聯絡？）真係唔知，暫時都唔敢煩佢住，等佢安定咗先，我對佢有信心。」

另提到同樣捲入緋聞，更有傳被其他《中1》生杯葛的曹敏寶，問到大家有否聯絡？二人坦言大家也工作忙，若碰巧一起工作才有機會一起吃飯，加上大家也有家庭要照顧子女，因此不會經常聯絡，周吉佩説：「我哋中年好聲音係好齊心，係Family，有呢啲負面新聞可能只係大家對我哋嘅誤解。」提到對方於訪問時爆喊，他表示不知情，又指自己才是「喊的KOL」，消炎經常比其他《中1》生欺負：「都冇人傳訊息問候我。」