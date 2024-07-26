恒基地產延續HendersonArts@Central　擴展藝術氛圍至社區

恒基地產再次邀請本地藝術家趙綺婷Elaine及林雅儀Zoie合作。其中，趙綺婷將位於中環新海濱的藝術圍板的畫作展示在汽車身上，打造成一部獨特的藝術車。這也是趙綺婷首次利用此方式展示自己的藝術作品。（客戶提供）

【營業資訊】恒基兆業地產有限公司一直致力支持和培育本地年青藝術家，今年三月舉辦了一系列HendersonArts@Central藝術活動，其中包括聯乘兩位本地藝術家趙綺婷（Elaine）及林雅儀Zoie），將中環新海濱三號項目圍板化為全新畫作，創作兩幅戶外藝術圍板「Realising Central Cityscapes」，備受注目。今年夏天恒基地產再次邀請Elaine和Zoie合作提供另一平台展現才華期望為公眾帶來嶄新的藝術體驗。

今次趙綺婷將位於中環新海濱的藝術圍板畫作展示在汽車身上，打造成一部獨特的藝術車。這也是她首次利用此方式展示自己的藝術作品。藝術車由即日起至7月29日陳列於灣仔星街的陳列室，公眾可以免費入內參觀，以嶄新的方式體驗藝術文化。至於另一個本地藝術家林雅儀，她則將中環藝術圍板的畫作設計成藝術環保袋藉此讓更多人接觸其作品，公眾亦可於恒基地產旗下商場換領。藝術車和藝術環保袋的設計均展現了香港的特色，除了大自然景觀亦呈現香港多個地標式建築，包括集團全新地標中環超甲級商業項目The Henderson、中環新海濱三號項目、國際金融中心、太平山等，盡顯香港國際城市風貌。

為了進一步將中環和海濱長廊的藝術文化氛圍延伸到社區，集團亦邀請趙綺婷和林雅儀在八月暑假期間舉辦藝術工作坊親自教授40位基層兒童繪畫，讓他們免費學習繪畫技巧期望透過提供富意義和愉快的藝術體驗培養兒童創造力和發展藝術技能。

環保袋換領詳情

日期：2024年7月15日至8月中旬

時間：中午12時至晚上10時

地點：將軍澳新都城、馬鞍山新港城、屯門時代廣場、沙田中心、沙田廣場、元朗千色匯、荃灣千色匯

換領方法：消費滿港幣500元及追蹤集團IG/FB，即有機會換領環保袋一個