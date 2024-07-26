Marf入戲院睇荷里活大片　一句留言被插倒米

女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）向來敢言，適逢今個暑假荷里活電影《龍捲風》（Twisters）上畫，Marf亦有冒名捧場，事後更於社交網發文，不過一句評語就令網民咋舌，更有粉絲勸佢︰「大個女喇，唔係咩都可以亂講嘢！」

Marf昨晚（25日）在社交網出文，分享自己睇完《龍》片感受︰「今日睇咗龍捲風 tai wing冇介紹錯～Storyline幾好，不過個人立場覺得未必需要喺戲院睇😌（真嘢放喺呢度）Any肥！！！！！啱啱行返屋企有陣風吹埋嚟都即刻覺得好有feel。」

雖然她覺得電影好看，亦覺得經理人冇介紹錯，但一句︰「未必需要喺戲院睇！」就令網民甚至粉絲咋舌，始終Marf是藝人，與電影界為同業，叫人唔好入場即係倒自己業界米，於是引起網民留言討論。

有粉絲知偶像講錯說話，苦口婆心道︰「大個女啦Mark 作為COLLAR嘅代表，唔係咩都可以亂講嘢」、「咪當係支持吓香港嘅戲院囉！」另有網民作出狙擊︰「建議說話可以諗吓先講，叫人唔好入戲院睇咁倒米，叫啲關係人士情何以堪」、「明白哂！之後所有marf有機會參與嘅電影都唔會去戲院睇。」亦有人幫Marf解釋︰「睇戲有好多種方式，去戲院睇、買碟睇、上串流平台睇，都係合法可行的渠道，點解唔入戲院睇就有問題，而且佢都有讚套戲。」