魏浚笙期待踏足紅館舞台：做咗先唔好後悔！

藝人魏浚笙（Jeffrey）今日（26日）現身觀塘apm出席活動，走近觀眾獻唱歌曲，又邀請兩位小妹妹上台聊天及玩遊戲，當中一位小妹妹説：「Jeffrey哥哥，你娶我啦！」十分爆笑。

提到他早前到紅館欣賞演唱會，他表示很期待能踏足紅館舞台的一天，又指睇騷時已很有衝動衝上台，談到若有歌手邀請會否夠膽上台？他説：「都驚㗎，但做咗先，唔好後悔！」

談到奧運揭幕，他早前到巴黎出席品牌活動時，已見到巴黎鐵塔尚有奧運標誌裝飾，不過因工作關係未能逗留欣賞奧運賽事，他表示自己最喜歡乒乓球，會支持港隊乒乓球代表黃鎮廷，他指小學時曾任乒乓球校隊代表，近年開始重拾乒乓球拍，發現原來圈中有很多高手，他説：「音樂監製徐浩話自己好勁，我唔信，結果輸咗畀佢。」他指聽聞影帝謝君豪也是乒乓球高手，希望有機會能跟對方切磋球技。

他透露最近忙於留港拍新戲，因有大量動作場面，要勤力操肌：「未知會唔會赤膊上陣，不過我嘅胸肌已練得唔錯，都有6舊腹肌，目標想練到有爆筋效果，係男仔夢寐以求嘅事。」

對於台上被小妹妹公開求婚，他指是第一次遇到，覺得很開心，又大讚小妹妹很可愛：「令我對小朋友有憧憬。（自己生？）隨緣啦。（等女朋友求婚？）呢個世代男女平等，女仔求婚我實肯、好願意，如果我做主動就要有十足把握先會做，費事尷尬。」