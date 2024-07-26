高竇之花　撻着變淫娃

好多男仔都話香港女仔特別高竇，唔係咁容易溝，AV業界資深人士神仙乙就表示，原因可能係唔識得投其所好，滿足唔到對方嘅要求啫！好似日本AV界嘅「高嶺之花系列」咁，當中嘅女主角予人冷艷高傲感覺，搞到男人唔敢接近，但原來只要撻着佢哋嘅慾火，即刻可以將冰山劈開，令佢哋變成飢渴淫娃！

秘密戀人

喺SOD出品嘅《社內美人變態的真面目》入面，神木麗喺一間廣告創作公司做行政人員，雖然生得靚女又身材高挑，但為人高竇，令同事對佢敬而遠之，只得男職員亮平咁抵得諗肯陪佢加班！事實上，亮平早已溝掂咗神木麗，雙方仲成為秘密戀人，留低加班只不過係想玩辦公室激戰！亮平之所以能夠奪得神木麗嘅芳心，全憑強勁嘅雄風，令麗妹喺床上高潮迭起！

喜獲慰藉

於Madonna推出嘅《只有我知道高嶺女上司的秘密》當中，身為公司經理嘅吉澤友貴，為咗爭取好表現而不擇手段，因而與同事關係變差，最慘就係冇時間陪老公，搞到夫妻不和。有一晚，友貴如常留喺公司加班，期間男下屬大雄上前噓寒問暖，後來更加嚟個霸王硬上弓，而長期處於空虛寂寞嘅友貴，喺大雄身上得到無比滿足，自此兩人經常加班，甚至去酒店開房瘋狂交歡！

借醉床戰

片廠S1製作嘅《送女上司回家後慾望大爆發》，講述山手梨愛係一位下屬眾多嘅公司高層，自覺係女強人，待人冷漠又睇唔起男人。呢日終於完成咗大Project，於是梨愛請成班員工去居酒屋消遣，期間梨愛飲醉咗，男下屬京介就將佢帶到酒店休息，見梨愛秀色可餐，令京介忍唔住做出不軌行為，然而梨愛卻相當受落，配合京介展開激烈床戰！

簡評

今次為大家介紹嘅「高嶺之花系列」當中，一眾男主角真係好幸福，成功冧點高竇嘅女主角上床，令人睇得好有征服感！而本仙最鍾意神木麗主演嘅《社內美人變態的真面目》，因為呢位神級女優真係又靚女又高挑又好波，喺戲中與男同事秘密鬼混仲加入不同玩意，有蒙眼有綑綁，真係令人睇得興奮又過癮！