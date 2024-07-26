蔡思貝想挑戰舞台劇　森美親解節目被縮短半小時之謎

藝人森美、蔡思貝、蔡一智、伍仲衡、關嘉敏、童愛玲、歐陽妙芝及兒子方玉亨、湯君耀等人今晚（26日）現身音樂劇《NAMMA MIA!》首場演出。

蔡思貝指今次是來見識和學習，又言對舞台劇大感興趣，指舞台劇與拍劇不一樣，舞台劇需要消耗的能量很大，並且所有演出都只有一次機會。她透露曾經有人嘗試找她演舞台劇，不過最後因為檔期問題，令事情告吹。問到想挑戰音樂劇還是舞台劇？蔡思貝就表示想先挑戰舞台劇：「因為音樂劇始終要唱歌，我都鍾意唱歌，但如果要演音樂劇可能要上下堂先（你係咪魔音？）唔係魔音，係正常人音，即係未必會令你哋耳朵懷孕咁。」提到她有一段時間未出現在劇集中，她笑指見到好多網民留言說掛住自己，笑言「小別勝新婚」。

談到近日新演員曾文心在無綫劇集《反黑英雄》中飾演女學生評價好壞參半，更有大批網民留言說想念蔡思貝，蔡思貝表示雖然沒有看該劇集，但認識對方，大讚曾文心是好女孩：「其實冇比較，所有演員都好努力做緊自己，我同佢都有合作過，佢可能未有好多經驗，所以大家應該畀多啲時間佢（你畀啲意見佢？）冇機會，因為都冇得見面。」又指自己還未退休，仍然會繼續拍劇，會雙手迎接所有工作機會。

另外，森美透露囡囡考完試，現在和朋友到台灣高雄旅行，適逢颱風吹襲台灣，森美好擔心囡囡的安危：「日日都Check住，問佢係邊，因為佢都係第一次同朋友去旅行，不過佢都大個，識得照顧自己。」森美又稱囡囡會留在香港讀書，透露先前留了一筆錢給囡囡到外國讀書，現在既然打算留在香港，森美決定把多餘的錢交還給女兒：「佢一畢業我就會畀番晒佢，因為錢係佢自己，係佢嘅讀書基金（阿女好開心？）佢有笑一笑，冇表現得太開心。」又指阿女現在開始做兼職幫中學生補習，而森美為了支持女兒，決定資助她：「佢搵幾多，我就再畀幾多佢，因為依家嘅年青人太過安逸，所以都想畀多啲動力佢，令佢哋覺得呢件事值得做。」

至於提到由森美、小儀及梁嘉琪主持的電台節目《早霸王》將被縮短半小時播放時間，以便騰出更多時間給新節目，森美表示：「因為有一個好重要嘅環節，我好樂意放半個鐘頭喺嗰度，新節目將會有好多好耐冇見嘅前輩出現（所以你個節目短咗半個鐘？）都要，因為電台節目同網上節目唔同，電台節目嘅時間係固定，我都覺得光榮，因為係我哋嘅節目時間入面有個咁大嘅製作（你主持？）唔係我主持，有啲勁過我嘅人物將會出現。」