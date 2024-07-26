御姐係指外形、氣質及性格都展現出成熟魅力嘅年輕女性，而萌妹則係指打扮Kawaii夠可愛嘅美少女，呢兩種類型嘅囡囡都各有支持者，今日就搵嚟俄羅斯同越南兩位代表嚟比併一下，睇吓邊個更具吸引力啦！

「乳」別不同

作為盛產索女嘅國度，俄羅斯女郎真係乜嘢類型都有，而講到御姐自然不乏代表人物，其中就有呢位出生於莫斯科嘅Marta Mayer。作為俄國人氣性感網紅之一嘅佢，天賦本錢相當優厚，一身健康古胴膚色，配合前凸後趷嘅身材，仲要係瘦底大波類型，絕對係「乳」別不同。而佢年紀輕輕，卻散發成熟而迷人嘅氣質，實在係愈睇愈吸引，加上佢經常喺社交平台分享性感寫真，人氣唔火紅就奇啦！

不過Marta Mayer嘅成功並係單靠派福利，其實佢亦係一位著名成人模特兒。原來佢之所以會用心經營社交帳號，最初係想提升知名度，結果不但成人模特兒事業做得有聲有色，網紅事業更係愈做愈勁呀！

Marta Mayer

出生地：俄羅斯

身高：177cm

三圍：36E-23-34

比賽冠軍

越南女郎向以溫柔婉約而著名，若然加上可愛氣質兼能挑起男士保護欲嘅萌味，仲有大尺度嘅性感寫真，試問大家又點能夠抗拒吖？出生於越南胡志明市嘅Higashi就係最佳人辦喇！如果有睇過Higashi嘅寫真，都會被佢誘惑十足嘅造型所吸引，事關佢唔單止樣子甜美可人，加埋玲瓏浮凸嘅身材，難怪佢成功吸納一班粉絲。

不過咪睇Higashi樣貌萌度高，身材仲相當正，並且經常為粉絲獻上火辣寫真，就以為佢甫喺Cosplay界出道，就贏嚟廣泛關注喎，其實佢經過一番苦心經營㗎！自細想成為模特兒嘅佢，喺2018年憑住參加模特兒比賽而出道，但係發展未如理想，於是佢轉投Cosplay界發展，先後參與過眾多Cosplay活動，並喺2020年嘅越南漫畫節中奪得Cosplay冠軍，令人氣直線飆升，成為炙手可熱嘅性感女Coser。

Higashi

出生地：越南

身高：164cm

三圍：34E-24-36

第1回合

鬥氣質

作為御姐系嘅代表人物，Marta Mayer嘅氣質不但散發成熟味道，有粉絲更稱佢有種令男士感到安心嘅安全感。以萌味吸睛嘅Higashi，眼仔睩睩又面圓圓好可愛，加上經常展露調皮表情，令佢加分唔少。所以兩人嘅氣質各有賣點，打和！

第2回合

鬥身材

講到身材，作為成人模特兒嘅Marta Mayer，自然相當有料到，唔單止擁有一對36E巨乳，加埋23吋嘅纖腰，真係正呀！不過萌妹Higashi嘅乳量亦唔弱，同樣擁有E奶，配合渾圓美股，副偈上下都齊晒料！。

第3回合

鬥人氣

雖然Marta Mayer嘅IG帳號，曾經因為照片尺度過大而被封，但新帳號仍有超過44萬粉絲。至於Higashi嘅兩個社交網站合共有37萬粉絲，明顯人氣輸咗少少。

Marta Mayer稍勝一籌

御姐Marta Mayer遇上萌妹Higashi，如果真係要二選一嘅話真係好難揀。前者成熟得嚟，所影嘅寫真亦迷人無比，而後者可愛度十足，加埋大尺度嘅寫真，可謂各有賣點。不過Marta Mayer贏咗一個回合，所以稍勝一籌！