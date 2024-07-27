【是日通勝】

農曆六月廿二

甲辰年 辛未月 壬辰日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、納財、捕捉

忌：開渠、安床、出行

幸運方向：坐南向北

幸運數字：24、42、31

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：財運稍遜，投資要保持理性，貪心易中伏。

金牛座：應變力強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

雙子座：財運最旺，投資易有斬獲，可獲貴人提點。

巨蟹座：事業運差，謹記謀定而後動，欲速則不達。

獅子座：不宜把負面情緒帶回家，免得身邊人擔憂。

處女座：享受二人世界的好時機，可令伴侶更愛你。

天秤座：心態正面，別人願意親近，運勢也好起來。

天蠍座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

人馬座：思想偏激，容易犯上雞蛋裏挑骨頭的毛病。

山羊座：別人不願意做的事，不要強求，免惹麻煩。

水瓶座：事業有進步，辛勞有回報，可作長遠規劃。

雙魚座：沒有比較就沒有傷害，要對自己保持信心。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）虎 財運旺

（跌）狗 身體弱

鼠：相信自己能力，可於事業上大放異彩。

牛：偷懶心態要不得，別妄想能不勞而獲。

虎：財運旺，利投資，但提防貪勝不知輸。

兔：士氣強，在職場表現自己，有力突圍。

龍：運勢不錯，但對於工作的投入感不足。

蛇：幹勁十足，處變不驚，做事效率極高。

馬：抵抗力弱，身體易出問題，注意休息。

羊：沒有壓力和煩惱，能和別人和睦相處。

猴：事業上易找到突破點，收入與日俱增。

雞：事業運欠佳，整個人陷入急躁的狀態。

狗：是日沖煞，身心狀態差，破財風險高。

豬：現狀不佳是暫時性，要對自己有信心。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

最愛美的3大星座

1.獅子座

獅子座是一個非常自信和有自尊心的星座，非常注重自己的外貌和形象，會花費很多時間和金錢在保養和衣着上，以展現自己最好的一面。此外，獅子座的人非常善於表達自己，擅長使用服裝和配飾來展現自己的風格和個性。

2.天秤座

天秤座是一個非常注重平衡和美感的星座，非常注重自己的外貌和形象。天秤座的人喜歡追求高品質的生活，會花費很多時間和金錢在保養和打扮上，以展現自己最好的一面。此外，天秤座的人也非常善於搭配服裝和配飾，利用不同的色彩和材質來展現自己的風格和個性。

3.雙魚座

雙魚座是一個非常浪漫和夢幻的星座，非常注重自己的外貌和形象。雙魚座的人喜歡追求獨特和個性化的風格，會花費很多時間和金錢在保養和衣着上，以展現自己最好的一面。此外，雙魚座的人也非常善於使用化妝和造型技巧，以表現自己的情感和感性。

總言之，獅子座、天秤座和雙魚座是最愛美的3大星座，非常注重外貌和形象，會花費很多時間和金錢，以展現自己最好的一面。他們也善於表達自己，擅長使用服裝、配飾、化妝和造型來展現自己的風格和個性。