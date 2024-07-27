星玄｜姚子羚尋回「失散妹妹」　演技爆發有望衝擊視后

今日係7月27日農曆六月廿二，幸運星係天蠍座，運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。天蠍女姚子羚喺劇集《反黑英雄》入面，飾演「林雪兒」一角，其中一幕，佢被陳少邦飾演嘅大奸角「大鬼」，施以打毒針酷刑，令佢出現暈眩、嘔白泡、抽搐等生理反應，之後更被掟落大海，唔少網民睇完之後，都大讚佢演技大爆發，力推佢為今屆視后，雖然仲有胡定欣同楊茜堯呢兩大勁敵在後，但子羚運氣勝人一籌，相信觀眾到時會投下神聖一票。

日前，子羚孖好姐妹王君馨、蔡思貝、鍾舒漫、衛詩等人齊齊去睇日本女子舞蹈團Avantgardey香港專場，之後仲去到後台打招呼和大合照。期間，子羚跟Avantgardey成員Nona一見如故，似失散姊妹久別重連逢，齊齊做出餅印鬼臉，十分搞笑。

至於最旺生肖係虎，財運旺、利投資，但提防貪勝不知輸。肖虎嘅徐濠縈（阿徐）向來走係潮流尖端，不時都會着上型格服飾，放上社交網同大家分享，更獲得大批潮人同時裝設計師大讚。其實阿徐早前曾創立個人品牌，又多次為老公陳奕迅演唱會擔任服裝指導，不如趁財運旺，再次投資開個Pop Up Stor輕鬆玩下，話唔定有意外收獲。