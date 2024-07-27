娛圈單打︱畀錢學做女人　搵笨定係吸引

「花曼」王君馨（Grace）自離開TVB後搞作多多，除咗變身跳唱女歌手「G.Racie」外，最近更創辦學院，親自上陣教授「女人訓練班」！短短7日課程索價接近兩萬蚊，認真不菲，唔知上完堂，係咪即刻變成花曼咁索，打得又睇得呢？

Grace話喎，開辦學院旨在激勵女性，從化妝、髮型、造型、儀態、步姿、溝通六大方面提升自信。即係咁，Grace本身係港姐亞軍，樣貌身材出眾；出道初期被評為花瓶，但努力改進演技，《城寨英雄》花曼一角光芒四射，正是其代表作。

咁仲唔止，佢憑此角展露好身手，其後的《鐵拳英雄》亦有武打場面，唔止花拳繡腿咁簡單。「舞功」同樣有番咁上下，早在《舞動奇跡II》已一鳴驚人。離巢後轉型做跳唱歌手，證明歌藝亦見得人，加上同老公結婚8年依然恩愛，的確係女人典範。

之但係，課程收費萬八，網民就嫌貴，仲問憑甚麼？「佢係咪覺得自己好正，啲人要向佢學習？」、「欺騙訓練班」！計本欄話齋，提升自信課程萬變不離其宗，無非灌輸正能量，實行自我催眠；而香港男少女多，確係有唔少待嫁女士，期望透過改造提升競爭力，TVB N年前的《盛女愛作戰》都係咁上下嘢。藝人憑知名度吸金無可厚非，值唔值就見仁見智，但Target唔係一眾窮L網民就好肯定！

講到尾，Grace係就係內外兼備，但演藝生涯始終未如人意。TVB時期，等極做唔到女一；離開娘家亦未見突出，星途載浮載沉。唔少藝人都懷住怨氣離開，扭盡六壬只為證明大台走寶咋。