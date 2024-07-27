明道豪擲3,000萬法國買中古屋　麥當娜做鄰居

2024奧運時隔百年在巴黎舉辦，明道日前現身巴黎，除了感受奧運熱潮，他也出席時尚品牌首家海外店擔任揭幕嘉賓。其實明道在法國巴黎第10區塞納河右岸購買了一間價值新台幣3,000多萬元（約930萬港元）的中古屋，國際巨星麥當娜是鄰居，這回再現身巴黎，他優雅說：「既是對奧林匹克運動的致敬，也是對未來生活方式的展望。」

明道以簡約休閒Look現身，他近年在內地練就一身直播好功夫，直播流量數10萬起跳，是偶像級帶貨小天王，今次他也為品牌開直播。但爆笑的是，明道一開口才看到鏡頭「美肌」效果開到底，當場被鏡頭裏「妖艷」的自己嚇到：「這美顏開超強，女生都要開這麼強？」而明道一轉頭，又遇到超大型垃圾車在身後搶鏡，他機智又不失尷尬轉播形容：「法國時尚發源地，但垃圾車不是發源地，不過這樣也讓我們看到這裏的生活樣貌。」輕鬆解圍。

明道今年都在大陸發展，只有上次匆匆回台北宣傳喜劇片《前途海量》：「希望可以把時間多留給台灣。台灣拍戲有機會可以找我！」他很願意拍台灣戲劇、電影，題材、價錢都很好商量，他也透露，台灣最近代言、廣告陸都有續找上門，「我下半年在台灣的時間會比較多喔。」