李冰冰罕有蒲頭捧愛將　周冬雨「踩高蹺」尷尬一跌

金馬影后李冰冰近年鮮有露面，前晚為了力捧旗下藝人「出山」現身上海活動，被讚狀態佳兼氣場勁，有網友望她快點復出拍戲，而「三金影后」周冬雨卻於布景板前失平衡跌一跌，認真論盡！

內地女星李冰冰、周冬雨、楊千嬅及魏大勛前晚齊集上海出席品牌派對，久未露面的冰冰穿上黑色拖尾禮服大騷美腿，配上All-Back髮型，氣場全開。她手拖旗下藝人徐若晗亮相，被網民大讚身材及樣貌僅有3、40歲，還紛紛要求她復出拍戲。

冰冰繼3年前接拍了《平凡英雄》之後便養尊處優，年前受訪時曾透露因身體響警號，每日喘不上氣，而不得不暫時離開熱愛的演藝事業，在專注調養身體的同時，趁機陪伴家人。

雖然冰冰未有拍戲，但她對旗下藝人仍處處關心，早前周也接受內地官方媒體採訪時，因黑面被網民炮轟無禮貌、耍大牌，冰冰雖然即時出手平息事件，但仍難抵負評。有指冰冰已有兩手準備，有意將去年與言承旭合拍《夏花》而打開知名度的徐若晗作為後備，故今次高調帶她出席活動，想力捧新人。

周冬雨「踩高蹺」尷尬一跌

而周冬雨則以啡色高衩裙亮相，不過出場時卻發生小插曲，穿上5寸高踭鞋的她，在型格擺甫士時左搖右擺站不穩，最後難以抓住重心向後跌一跌，令其忍不住尷尬一笑。至於剛在歐洲充完電的千嬅，則為派對擔任表演嘉賓，連唱幾首經典歌，令全場氣氛高漲。