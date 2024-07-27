《芭比》16歲女新人演新片參考「小丑女」

憑《芭比Barbie》獲《Critics' Choice頒獎禮》「最佳新人女演員」提名的16歲女星Ariana Greenblatt，參演由同名電子遊戲改編的科幻動作喜劇新片《邊緣禁地：沙丘喪戰》（Borderlands），飾演外星兔耳爆炸專家Tiny Tina，成為矚目焦點！電影由專拍誇張Cult味的Eli Roth執導，請來奧斯卡影后姬蒂班查（Cate Blanchett）擔任雙槍動作女主角Lilith，講述身為星際通緝犯的她回到母星，找尋一個蘊含神秘力量的失蹤少女，過程中收集到由Ariana、Kevin Hart、積碧克（Jack Black）與珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）等飾演與聲演的同伴，決戰外星怪物與賊團！

雖然Ariana參演的《芭比》上年上映，但其實她拍攝《邊緣禁地》在先，於片中年齡是貼近遊戲角色的13歲。Ariana於訪問中透露，她演繹性格瘋狂的Tiny Tina時，是以瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演的DC超級英雄「小丑女」為藍本，而當她為《芭比》試鏡亦告訴了同樣主演該片的瑪歌。不過Ariana亦參考了一個好友：「佢性格好隨便，唔怕失禮，成日整啲怪聲同動作。佢係我最好朋友，我參考咗佢啲動靜舉止，我同佢講，話喺新片其實係演緊佢，佢就話好呀正呀！」