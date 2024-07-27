曾文心「躺平」挑戰昏迷戲：唔郁比想像中艱難

無綫小花曾文心在劇集《反黑英雄》中扮演誤入歧途的女學生「陳樂怡」，憑新鮮面孔令人眼前一亮，吸引觀眾注目和討論，劇集去尾聲慘被奪去兩腎的她一直陷入昏迷狀態，最終亦難途一死，她說：「陳樂怡這個角色，在《反黑英雄》的世界裏，悲慘結局真的是注定了，賢哥（張振朗）的無數次救助，想把阿怡從灰色地帶拉出來，但只是無形中加速了阿怡的墮落。」

講到拍攝臥床昏迷戲，她指作為新人其實扮死屍戲份，已經演過很多次：「但這次是真正第一次，近距離體驗拍攝昏迷狀態下流淚和斷氣一刻。拍攝時候為了要保持逼真昏迷感覺，氧氣罩裏面其實是真的有純氧，但正常人吸純氧氣過多會產生反作用，平常以為拍攝病床戲很容易，只要躺在那裏睡覺就好，但是事實並不是這樣，因為或多或少都會吸收純氧，而且戴著氧氣罩，空氣並不那麼流通，躺著的感覺是會暈暈的，在暈暈的狀態下一動不動其實比想像中艱難，但作為演員可以有這種體驗，卻是一種神奇的感受。」至於，拍攝昏迷戲最困難的是要在合適時機單眼、流眼淚，挑戰性相當大。

去到最後一幕面對「死亡」，曾文心表示：「拍攝時真的要hold the breath until導演 叫cut！以前作為觀眾很好奇現場會怎麼拍攝，拍攝的時候，不呼吸、不動、不是一個super困難的問題，但也終於體驗到「死去那一刻」的究竟是怎樣子。」