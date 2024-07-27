巴黎奧運開幕！莎蓮迪安開幕禮鐵塔上壓軸出場

國際體育界盛事「2024巴黎奧運」於香港時間今日凌晨舉行開幕禮，今屆奧運開幕禮在巴黎塞納河舉行，現場超過60萬觀眾，當中近50萬人在河岸免費觀看，「千呼萬喚始出來」，因兩年前患上罕見病「僵硬人症候群」被迫停工的加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion）以壓軸表演者登場在巴黎鐵塔上演出！

56歲的莎蓮連日來被傳出於奧運開幕禮上復出舞台表演，更被傳出將與另一天后Lady GaGa「合體」大唱法國名曲，最終一如傳聞莎蓮於開幕禮上登場，唱出已故一代歌后Edith Piaf 的名曲《Hymne A L’Amour》，雖然已有兩年多沒有公開獻唱，但她仍然狀態大勇大騷招牌「海豚音」。表演時莎蓮一度「強忍淚水」，場面令人感動！今次已非莎蓮首度於奧運開幕禮表演，1996年她曾於美國阿特蘭大的奧運開幕禮上表演。

至於另一開幕禮表演者就是Lady GaGa，最終她沒有如傳聞般與莎蓮合唱，令不少歌迷大為失望。她於開幕禮上唱出法國名曲《Mon Truc en Plumes》，一身性感打扮的GaGa以白色羽毛look於塞納河畔的樓梯上與大批舞蹈員一同表演，之後亦有在鋼琴前自彈自唱。雖然有部分網民大讚她表現出色，但同時亦有不少網民批評現場音響勁差，有網民留言表示：「GaGa今次唔喺體育館而喺條河邊表演。現場啲音響好差勁，啲聲音消失喺廣闊開放空間中，而唔係喺體育館周圍迴響。」另有網民批評GaGa不應以法語唱歌。雖然演出被批評，但GaGa事後仍然於社交網分享造型照並留言表示好感激奧委會邀請在奧運開幕上表演。而她亦解釋指那首法語歌是大會的提議，歌曲是向法國人以及他們的藝術、音樂與劇場的超凡歷史致意。

除了莎蓮與GaGa之外，法國女歌手中村阿雅（Aya Nakamura）亦是奧運開幕禮歌唱部分的表演嘉賓。中村阿雅演唱法國名曲《 La Bohemia 》，不過，她在奧運前一度因過往作品內容，遭到部分人士表態反對，極右派政客和保守派人士指責她的歌詞「粗俗」而且不尊重法語。