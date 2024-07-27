奧運開幕禮於大雨下舉行　湯告魯斯與楊紫瓊捧場慘變「落湯雞」

「2024巴黎奧運」於香港時間今日凌晨舉行開幕禮，今屆奧運開幕禮在巴黎塞納河舉行，來自世界各地的名人紅星均有到來捧場，由於舉行時現場下大雨，令一眾明星冒雨捧場，認真狼狽！

出席明星包括美國樂壇天后Ariana Grande，她與新片《魔法壞女巫》（The Wicked）的兩位拍檔楊紫瓊與Cynthia Erivo一同現身到場睇開幕禮，而美國騷靈天王John Legend亦有一家三口到來捧場。就連於英國倫敦趕戲中的荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）亦有現身睇開幕，他更與到來採訪的美國著名女主持Hoda Kotb合照，事後她於社交網公開照片，除了自爆與「靚佬湯」首次見面之外，照片中亦見到沒有擔遮的他全身濕透，名副其實落「湯」雞！

除了「靚佬湯」之外，之前獲選國際奧委會委員的奧斯卡金像影后楊紫瓊亦與老公Jean Todt現身奧運開幕禮，事後她於社交網分享照片，照片中見到她們穿上雨褸欣賞開幕禮並與巴黎鐵塔「合照」。查實楊紫瓊未成為演員前曾是運動員，她是馬來西亞青少年壁球冠軍。她在獲選國際奧委會委員後表示，從來沒夢想成為一名演員，因為她小時候的夢想是成為奧運選手，而她非常喜歡壁球、田徑、游泳和跳水。