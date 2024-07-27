「艷麗版蔡潔」夠弗Ready着泳衣　倪樂琳拍外景冇得騷胸

為迎接2024巴黎奧運揭幕，無綫「奧運之星」劉穎鏇、黃庭鋒、何沛珈、《中年好聲音》1、2歌手、多位專業評述員及15位應屆港姐佳麗昨晚（26日）齊集將軍澳電視城，出席無綫奧運前奏節目《全城起動迎奧運》直播，見證奧運重要時刻。

兩位大熱佳麗「城大李嘉欣」2號倪樂琳（Ellyn）及華姐亞軍12號鍾翠詩（Tracy）齊齊受訪。早前到賽班島拍攝外景的Tracy，表示留下很多回憶，又指可跟師姐麥美恩及馮盈盈交流有獲益良多，她大讚麥美恩為人熱情很健談，問到跟對方同樣來自加拿大可有特別照顧她？她説：「對大家都好公平，會互相照顧，有向佢請教點樣訓練口才。」她又讚馮盈盈同樣熱情，提點她要多自信、多點説話表現自己，現在自己也變得很熱情。她又表示因要著泳裝出鏡，惟有忍口少食：「但又想試當地美食，所以每樣食少少。（有偷食消夜？）夠飽，唔使偷食消夜。」

至於Ellyn就指將出發菲律賓拍外景，坦言很羨慕Tracy能較早出發，加上泳裝很美麗，不過自己今次未有機會穿泳裝拍攝，又指現時心情緊張又期待：「因為去到要探訪當地女性，訪問歌手同參加過選美嘅變性人。（執行李未？）已經執好，仲買埋電話咭，因為要有數據，要聯絡屋企人，上網緊貼時事，當代年輕人最緊要上網。」

9號陳甜甜（Rose）表示近來努力學習廣東話：「同朋友傾偈、睇電視，唔明會問其他佳麗。」她自覺廣東話有進步，將會留港拍外景的她，希望能到黃大仙廟算命，問到可會求籤問姻緣？她笑謂：「未到時候。（問今次選情？）我害怕知道，我想問學業。」

同樣留港拍攝的「Hot版鍾麗淇」11號梁嘉瑩（Emily）也表示想去求籤，但笑指未想好求甚麼，到時再打算，又希望可以品嘗香港小食、行街及到海邊看風景。問到會否擔心吃小食變肥？她笑言會吃少少。

至於將會到新加坡拍攝外景的「艷麗版蔡潔」13號程姜月（Dolores），表示想到當地試穿傳統娘惹服裝及品嘗娘惹菜和肉骨茶，笑指吃完再算，回港再操Fit：「去到緊係要體驗吓當地啲特色嘢。」她笑指自已不易肥，不過亦會輕食。她透露會跟師姐邵初及江美儀同行到新加坡，問到可會擔心被江美儀的氣場嚇怕？她指曾於記者會跟對方見過面，大讚對方很友善。問她已準備好穿着泳裝拍攝？她信心十足表示很Fit，笑指不用準備，不過都會鍛煉一下。