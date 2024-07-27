美國天后Halsey出新歌MV被Britney公開批評威脅提告

美國樂壇天后Halsey於2022年不幸患上紅斑狼瘡症與淋巴性增生性疾病，康復後最近再戰樂壇推出新歌《Lucky》，歌曲用了另一天后Britney Spears於2000年推出的同一名字舊歌部分音樂，之前她表示首歌事前已獲Britney允許及祝福，歌曲的MV昨日公開，推出後即令Britney大為不滿於網上發文炮轟！

Britney於社交網留言表示：「明顯原因我對Halsey嘅MV非常不滿，我感到被騷擾、被冒犯與被欺凌。我唔知道好似佢呢樣藝術家同我尊敬和崇拜嘅人會用如此無知方式嚟說明我，將我塑造成一個膚淺嘅流行歌星。我自己有健康問題，所以我噚日取消我個社交網 帳戶。」Britney更表示自己今日正在與律師交談暗示考慮向Halsey提告。Britney炮轟完Halsey不久即時「刪文」並「轉呔」留言表示：「假新聞！！！那個唔係我（講）！！！我愛Halsey，所以我刪走佢🌹！！！」Halsey今日於社交網亦有回應Britney，她表示：「而我愛Britney！！！我一直都係永遠都會💕你係第一個人令我意識到受到啟發係咩一回事嘅人。你每日都繼續啟發我。」