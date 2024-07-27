食勻東南亞　新菜登場

東南亞美食數不勝數，本地除有新店開幕，亦有餐廳推出不同風味的菜式，由自助餐主題到各項優惠應有盡有，最啱和朋友齊齊分享。

食遍各區

東南亞每個國家的美食，都有獨特風味。灣仔五星級酒店咖啡室於即日至8月31日推出南洋小島自助餐，到時會供應來自泰國、越南和星馬等地的美食，當中包括龍蝦喇沙、肉骨茶、胡椒蝦、新加坡炒辣椒蟹和蕉葉參巴燒魔鬼魚等，甜品有少見的菲律賓腰果蛋糕，客人於網上商店預訂，可享75折優惠。

「泰」過惹味

泰國除有地道小食，亦有高級菜式，集團旗下觀塘店自助餐廳於即日至8月15日推出盛夏泰滋味主題半自助餐，經典美食有咖喱和冬蔭公，招牌菜有牌菜牛斧頭扒配泰式沾醬、泰式火山豬手配脆皮豬皮和泰式豬肉沙律、烤泰式咖喱比目魚、冬蔭功海鮮意大利麵等多款選擇。每桌會獲贈杧果糯米飯，其他有西米椰子布丁、珍多果凍椰汁西米露、泰式雪條和斑蘭戚風蛋糕。至於黃竹坑店自助餐推出港式 X 東南亞大牌檔滋味盛宴主題自助餐，除了有不同的東南亞美食，還有大牌檔小炒皇、豉椒炒蜆、避風塘瀨尿蝦和艇仔粥等，甜品有蓮蓉西米焗布甸、榴槤糖不甩、馬拉茶撻和斑蘭缽仔糕等，口味同樣豐富。

南洋風味

熱浪來襲，惹味的東南亞菜愈食愈過癮。西九五星級酒店自助餐廳於現時至推出夏令南洋風味盛宴，首先出場有師傅家鄉新加坡的美食，包括星洲辣蟹配金銀鰻頭、辣椒蒜香炸軟殼蟹和金沙魷魚圈。馬來西亞菜有蝦檳榔葉面康和原個椰皇椰漿雞飯，泰式美食有冬蔭公醬泰式杧果沙律等，甜品有娘惹斑蘭椰絲球和D24榴槤慕絲蛋糕，令人回味。

平歎肉骨茶

青衣和荃灣有分店的新加坡牛車水裝潢主題東南亞懷舊創意菜餐廳近日新推馬拉雞絲炒粿條、菠蘿蝦頭膏海鮮炒珍珠飯、馬拉盞炒菜、爆炒香葉四季豆豬頸肉、蘿蔔炆牛腩煲配白飯、煎封海爐魚或䱽魚配白飯、洋葱胡椒牛仔骨煲配白飯、泰式蒜香風味炆䱽魚配白飯和蒜香避風塘胡椒蝦配白飯等新菜。因應周年慶祝，於即日至8月8日逢星期一至五推出限定優惠，客人惠顧任何正價餐點，可用HK$10享用肉骨茶。

周年感謝

在香港開店成本甚高，越南餐廳因應業務調整，九龍塘分店將於9月2日暫別，為答謝客人和9周年感謝祭，即日至9月1日推出多項優惠。餐廳用優惠價推出三色大頭蝦和金牛煲2款限定菜式，前者有炭燒、越式酸子和甘露3款口味，後者集合牛𦟌、牛腩、牛尾、金錢肚、牛柏葉等部位。另外，客人惠顧湄公河大頭蝦粉絲煲、安南酸子蟹、越式炸筍殼魚、炭燒大頭蝦、明爐珍珠𩶘酸鍋、安南小食拼盤、安南安格斯牛柳粒或安南蜜汁燒雞，選揀以上任何2款菜式，售價較低第2客可享半價優惠。若點選指定特飲，可用優惠價HK$9享用第2杯。