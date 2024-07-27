譚嘉儀美國有「艷遇」　劉穎鏇捱夜爆瘡

譚嘉儀今天（27號）出席無綫奧運活動時透露下周推出新歌《Be With You》，而之前更有首次在洛杉磯拍攝MV的機會，她說：「之前去洛杉磯登台，所以順便拍埋MV，仲搵咗個身高180cm以上嘅美籍男仔做MV主角，（同男主角有最萌身高差喎？）雖然我係154cm高，但個MV拍出嚟都ok嘅，效果都幾好。」

問到MV中可有親熱戲？她就話有場結婚戲，其中有接吻鏡頭，她怕醜謂：「都係蜻蜓點水式咁錫，其實咀戲我都拍過，同過馬國明同關楚耀拍過Kiss戲，但個個拍完都結晒婚，（咁同MV男主角有冇發展機會？）佢好好嘅 ，拍時都好有火花，我哋做到朋友嘅，但之後都冇聯絡，因為都係相處咗幾個鐘啫。」

同場的黃婧靈（波波）透露早前忙於拍網上片分享好物，似為兼任Kol而做好準備，她說：「我拍咗輯講搽Cream嘅，因為我想皮膚白同滑啲，最高峰期我一日搽7次，所以對潤膚膏好有心得，想分享好嘢畀其他人。」

問到可有搽美胸霜的習慣，她哈哈大笑，自認有心得：「搽咗真係有用，係會挺啲，不過我本身都好挺嘅，（有冇性感鏡頭出現？）都有嘅，我會着啲似背心嘅衫，到時大家留意啦。］

至於為宣傳奧運，近乎日日出席活動的劉穎鏇（Tiffany ）面上爆瘡，而下巴更是重災區，要落重遮瑕膏遮暗瘡印，她說：「以前都冇試過咁樣爆瘡，（係咪工作過勞同壓力大所致？）可能之前食嘢冇咁健康，同埋我改變咗生活習慣，以前我好夜瞓，但依家想朝早5點起身做運動，可能身體未適應，又或者係接觸咗敏感源引發嘅敏感。」不過她有信心在開拍新劇前，皮膚會回復白滑，她謂：「拍劇係個幾月後，仲有時間畀啲皮膚慢慢康復，相信塊面都唔會留暗瘡印嘅。」