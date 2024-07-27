Yumi喜見Celine Dion現身奧運　冼靖峰自嘲肥冇諗過當運動員

歌手胡鴻鈞、冼靖峰、鍾柔美（Yumi)和任暟晴等人今日（27日）現身東港城出席活動，現場聚集了大批粉絲，為自己偶像打氣。一眾歌手在台上勁歌熱舞和大玩遊戲。

Yumi表示昨晚從澳門工作完回港，剛好趕上巴黎奧運開幕禮，在電視上見到自己由細到大都好喜歡的偶像Celine Dion，表示初初得知對方生病時大感心痛。提到她即將與邵美琪開拍新劇《臥底嬌娃》，透露剛收到劇本，笑言不喜歡看文字，所以見到一本本的劇本覺得好怕。問到她的升學方向，Yumi稱正在等消息，並不心急，順其自然。又言提前送了一份禮物給好友姚焯菲：「禮物係一份女仔成日都會用到嘅嘢。」

另外，冼靖峰同樣表示剛從澳門回港，有看巴黎奧運開幕禮。問到冼靖峰可有想過成為運動員？他表示沒有：「因為當時自己比較肥，跑唔郁連跳舞都冇，淨係鍾意唱歌。」指自己長大後才有做運動保持自己的體格。他又透露自己好有劇癮，正在為公司劇集試鏡，不過未知能否成功。提到早前TVB小編在社交平台分享活動時，弄錯了洗靖峰的姓，錯把洗靖峰寫成「洗靖峰」，他表示見到這個報道後覺得好好笑：「我初初以為係另類宣傳，因為我首新歌嘅MV女主角都寫錯咗我個名。（整蠱你？）唔好話整蠱，最後都有改番啱個名。」又言LOONG9將會有活動，不過就有待正式宣布。

至於胡鴻鈞指能夠與一眾年輕歌手在台上玩遊戲覺得自己都變得年輕，又言平時都有健身習慣。提到早前他於馬來西亞開騷，他表示現在主要內地和香港兩地走，又指到內地主要工作，偶爾會回香港陪屋企人和朋友食飯，不過就甚少見圈中好友，指大家都好忙：「吳業坤同吳若希經常都係內地開騷拍戲（有冇留意吳若希早前在社交平台投訴老公？）我有慰問對方，不過我知佢為人一直都好直接（佢有冇嚇怕你搵女朋友？）冇，因為佢係萬中無一，我冇咁幸運識到第二個。」