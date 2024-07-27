林峯開騷邀「城寨四子」上台　想嗌埋古天樂一齊唱

「城寨三子」林峯、張文傑及胡子彤今日（27日）現身公開活動，子彤與文傑正在馬來西亞拍攝電影，今次專登返港出活動，子傑在片中除演出外更身兼武術指導，他表示：「動作唔算多，但好多場口都好多演員上陣。」子彤稱今次在片中沒有任何動作戲，到埗首天所有演員原打算到夜巿食飯，他笑言因有苗僑偉在場，怕引起哄動，最後在餐廳內進餐，大家氣氛相當好。

至於林峯坦言想跟兩位好兄弟同到馬來西亞，但被笑指最近妻女來港，要陪伴兩人遊港，他說：「近期天氣好反覆，好多戶外活動都做唔到。（最想帶太太去邊？）想同佢出海，最好同埋成班兄弟一齊出海。」

另外，林峯將於9月在澳門舉行演唱會，他稱已預定文傑及子彤到場：「不過唔知係台上定台下。」又謂不介意兩人唱歌，自己在旁伴舞：「我好鍾意舞台，上到台自動會變身。」講到屆時可跳唱古天樂的金曲《今期流行》，子彤揚言：「好歌一定要一齊唱。」林峯補充說：「叫埋佢（古天樂）一齊唱，我講到好大。大家畀一年時間我遊說佢咁做，希望佢可以嚟我個演唱會。」提到「城寨」另一好兄弟劉俊謙，林峯直言未知對方屆時是否有空檔：「最好佢可以同台，我哋四個好耐冇一齊，如果4個一齊演出應該會好熱鬧。」