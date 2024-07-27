陳曉東備戰台北開唱　羅志祥探班送驚喜

藝人陳曉東（東東）即將於台北小巨蛋舉行巡迴演唱會。睽違6年再返台開騷的他，偶然得知好友羅志祥（小豬）近期正為新歌練舞，童心未泯下決定來個突擊探班送驚喜，事前他還跟小豬舞蹈總監串通，穿上一身黑衣褲、戴著口罩讓自己假扮成dancers混入舞群中，沒想到準備要行入舞室之際，卻被機警的小豬察覺出現場不對勁﹗當見到自己經理人拿著手機對著他拍攝時，小豬即問道﹕「這是不是你的手機啊，而且幹嘛拍我後面！」下一秒回頭他已識破黑衣男正是東東。

儘管「突擊計劃」失敗，相識20幾年的兩人一見面即擁抱，東東笑說：「你怎麼那麼聰明啊？本來我要跳一段的，你排舞就排舞，想這麼多幹嘛？」 提及兩人的交情，其實源自於2001年一起拍攝朱延平導演執導的《蘋果咬一口》，自此一見如故，私底下也常聯絡。羅志祥透露：「東東是個很照顧朋友的人，我記得當時在香港拍戲，他常邀請我們去他家玩，是一位很溫暖的哥哥！」

東東與小豬過去最令歌迷津津樂道的話題，莫過於兩人「撞臉」而被稱為雙胞胎兄弟，就連當初拍戲朱延平都曾誤認。小豬表示﹕「我記得當時朱導拍著我的背說 『小東等等要拍的戲是你要跟女主角準備開車去…』 話還沒講完我就回頭說『導演你認錯人了。』結果朱導當時還生氣地對我說『你幹嘛不早點回頭！』哈哈﹗東東則自曝曾有次在機場被路人錯認是小豬，還被索要簽名：「我當時故意問對方『知道我是誰嗎？』得到的答案仍是『知道呀，你是羅志祥！』結果我後來就搞笑地簽上了『成龍』的名字，哈哈﹗」