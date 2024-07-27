林明禎挑戰做跳唱歌手　姜皓文馬國撞到張家輝

馬來西亞女神林明禎、張家輝、姜皓文及袁富華等，近日齊為《第7屆馬來西亞國際電影節》站台，場面星光熠熠。明禎今年初生病後，4月又再淋巴發炎，出現頭痛及喉嚨等症狀，結果被迫停工返回馬國養病，目前已徹底康復。剛從歐洲公幹後返回馬國的她，現身為電影節擔任頒奬嘉賓時狀態大勇，她更興奮透露工作計劃謂﹕「剛剛拍完咗部恐怖片，我自己都有被劇情嚇倒。我講廣東話全組人都喺度笑，依家好擔心拍咗部笑片出嚟囉。」她又表示這幾天準備灌錄新歌，挑戰當跳唱女歌手。

至於影帝張家輝則帶着執導電影《贖夢》出席電影節，他更獲大會頒發「卓越電影成就獎」，他直言得奬後沒有想過要如何奬勵自己：「我好少會沉醉喺奬項裏面，這些年都有得過奬，但好快就投入下部作品中，不過好感謝大家嘅欣賞。」當被問到至今遇到最富挑戰性的角色，家輝坦言：「其實最難演就係『張家輝』，喺電影世界裏面我反而會搵到自己喎，但我演得最差嗰部戲，都演得好過『張家輝』。」他更感慨謂：「其實作為所謂名人，係有社會責任嘅，做事要謹慎，係有壓力嘅，但係演釋角色就可以騰雲駕霧，現實嘅自己係最難演。」

姜皓文則忙於在馬國拍攝劇集《無懼》。為了出席電影節，他特意向劇組請假1小時到場，想不到甫現身即與家輝碰個正着，彼此閒談一番：「真係好耐冇見佢嘞，佢笑我移民咗去馬來西亞，大家都有呢個錯覺，我要澄清一吓，我係會返香港㗎。喺他鄉撞番自己啲朋友，感覺真係好特別。」