MIRROR騷意外兩周年︱阿Mo面對復康不同階段從未氣餒

男團MIRROR於兩年前的7月28日演唱會期間發生嚴重意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）被懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中嚴重受傷，至今仍在醫院留醫接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，今晚（27日）他發出第105封代禱信。

李盛林牧師表示雖經歷過去兩年治療所帶來心境和情緒的高低起伏，但仍是積極奮鬥，從沒有放棄過，探索不同的治療方案。他表示：「兩年了！阿Mo積極面對不同階段的復康：過程如坐「過山車」，再到「長途機」，再轉戰「馬拉松」，一步一步的迎著挑戰，從沒有氣餒，也沒有放棄過。進入「馬拉松」的賽道之前，心態的調整和體能準備是首要的條件。阿Mo是一直用這樣的心態面對過去的兩年。」他表示阿Mo開始操練強化日常生活所需的肌肉活動和肌肉感覺，正如孩童成長在日常生活使用的學習一樣！

代禱信如下：

兩週年了，上帝的作為真是奇妙🙏🙏🙏👍👍👍

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 105 (20240728) – 兩週年了*

「我要一心稱謝耶和華神，我要傳揚袮一切奇妙的作為！」(詩篇9:1)

*1) 【經文解說 (上)】*

詩篇第九和第十篇是一整體的合成詩。詩人基於過去神所施與的恩惠，所以更要全心面向前路時哀求神。想到過去的掙扎，比對現在的處境，完全是因為神的大能。對神完全的信仰就像約伯回應在初期他自己的經歷一樣：「我赤身出於母胎，也赤身歸回。*賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華*。耶和華的名是應當稱頌的。」(伯1:21)。我們所有的全是神賜與的恩惠。

*2) 【我們過去的經歷：從沒有放棄過的兩年】*

a) 阿Mo的「高折癱」能在治療的過程中有這樣美好的反應，就正如約伯所說：「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華」，遇禍遇福都是神的恩典。*只要專心尋找祂，不埋怨、不灰心、不放棄、以神的應許和能力走前面的路*。正如聖經保羅所說：「…你們所受的試探無非是人所能受的，神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的，在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得著住。」(哥林多前書10:13)

b) 雖經歷過去兩年治療所帶來心境和情緒的高低起伏，但仍是積極奮鬥，從沒有放棄過，一方面尋求神的開路，一方面探索不同的治療方案。

*(一) 啟言(Mo)*

*1) 【整整兩年：堅持積極向前】*

兩年了！阿Mo積極面對不同階段的復康：過程如坐「過山車」，再到「長途機」，再轉戰「馬拉松」，*一步一步的迎著挑戰，從沒有氣餒，也沒有放棄過*。進入「馬拉松」的賽道之前，心態的調整和體能準備是首要的條件。阿Mo是一直用這樣的心態面對過去的兩年。支撐他的，是在他生命中的盼望和聖經神話語所帶來的力量。「那靠著那加給我力量就，凡事都能作。」（腓立比書4:13）

*2) 【神經配對如考古尋索，又如密碼解鎖】*

相信不少人曾試過忘記了旅行箱的密碼，有些人為了解鎖而嘗試逐個滑輪的號碼移動，盼望找到解鎖的密碼。*阿Mo的神經配對解鎖，也有點類似，過程需要耐心和精細的尋索*。阿Mo 的神經、肌肉和腦電波的解鎖也越來越能夠協調運作了。

*3) 【身體狀態】*

*開始操練強化日常生活所需的肌肉活動和肌肉感覺*，正如孩童成長在日常生活使用的學習一樣！

*4) 【禱告】*

a) 再一次為過去兩年能夠走到今天而感謝所有「有心人」。你們的同行也見證了神的偉大和重造的能力，使生命受重創的阿Mo能活動起來。*願阿Mo復康的堅持也成為多人認識神大能的契機*，也帶給脊椎神經受創者的盼望。

b) *祈願解鎖的成功*，更能加給阿Mo專注操練復康的決心。

*(二) Mo爸媽*

1) *【兩年醫院人生的體驗】*

a) *過去兩年的時間大多花在醫院之中，也可說是一個生命歷程的體驗*。體驗到香港的公私營醫療體系的不同、香港對創新醫藥的觀念、對不同的復康科技最新發展和應用、醫護病友的心態和關係、病患者面對人生的實況與無奈。

b) *曾探望和鼓勵與阿Mo同院的病友們*，分享在人生絕境中的盼望，也分享我們如何在困難中跨越，願主的恩典與醫治也臨在他們身上。

c) *再一次感謝中大醫院羅教授及劉教授團隊*，在過去一直幫助阿Mo預備迎接創新的治療，使他更快對治療產生預期以外正面的反應。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神, 「*105週感謝有心人同行兩載的見證*」。