蘇姍大讚外籍準女婿　前Mr.成員MJ重返樂壇

歌手蘇姍今晚（27日）出席慈善晚宴，她透露下周應邀出發到夏威夷及美加等地唱騷，屆時將獻唱經典華語歌，她說：「係代表香港去宣揚中華文化，會改編啲經典歌，好似將《上海灘》變成爵士版，亦順道探望居住喺侯斯頓嘅細女。」她又謂現年20多歲的細女已有穩定男友，打算於2026年結婚，她大讚準女婿：「佢男友係外籍人士，我覺得佢幾好。（有冇唔捨得個女出嫁？）我又唔會唔捨得，其實我嗰個年代，18歲就結婚啦，雖然我都想同佢哋住，不過後生嗰啲唔想，但個女都話買隔離間屋畀我住，聽到好心甜，佢好孝順。」

身為唱歌老師的她，談到可有學生參與《中年好聲音3》海選？她透露有學生參加比賽，已叮囑參賽學生要做足承受壓力的心理準備，更指參賽者之一的區瑞強弟弟區瑞明正是其學生，她大讚：「佢影相好叻，但佢又好鍾意唱歌，參加比賽都係為開心。」

同場還有前樂隊Mr.成員MJ，自樂隊拆夥轉型成紋身師後，創業有成現已擁有自己的紋身店，他說：「我仲收學徒，舖頭由400呎變咗800呎，生意上咗軌道，依家多咗自己時間可以做音樂。」

離開樂壇約7年的他，預告年底回歸將組Band推出新歌，他透露：「手頭上仲有好多Mr.未推出嘅Demo，點知咁啱就有人問我有冇興趣再組樂隊，我都想玩番音樂。（樂隊有咩成員？）係圈中人嚟嘅，不過係邊個，遲啲先講，但一定唔會簽唱片公司，都係自資出歌。」