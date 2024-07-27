蘇韻姿凱旋門暢飲香檳　走訪巴黎三大博物館大開眼界

藝人蘇韻姿及阮偉倫近日遠赴巴黎，趁澳運期間為HOY TV主持節目。二人穿梭當地街頭及奧運主要場地，進行拍攝工作。他們於凱旋門前暢飲法國香檳，蘇韻姿開心表示：「可以喺呢度暢飲呢支榮耀限定版香檳，真係好fancy! 之前我仲可以同香港奧運遊泳隊selfie， 真係好有世一嘅感覺。 」除了法國香檳，他們更品嘗了法國馬卡龍、奧運專屬蘋果批及朱古力等等，簡直是法國貴族式的生活。

另外，他們還走訪了巴黎三大博物館：羅浮宮、奧塞博物館和龐畢度藝術中心，各館於奧運期間舉行了不少期間限定活動：「其中奧塞博物館同airbnb合作推出期間限定住宿，旅客可以住入標誌式鐘樓，喺露台可以欣賞到巴黎奧運嘅開幕儀式。 除此之外，入住嘅賓客更享受到博物館嘅私人導賞服務，而羅浮宮早喺四月開始，已經有唔同以《奔向奧運》為主題嘅活動，完美結合咗藝術同運動。」

今年奧運主題顏色是粉色， 令蘇韻姿少女心即時大爆發：「今次除咗跑道係淺紫色外，羽毛球同欖球都變咗粉紫色，乒乓波枱就係黑色同粉紅色，攀石場係湖水綠色，接力棒仲勁，係五顏六色。」阮偉倫則難忘本屆主題推動環保概念：「選手可以喺環保物料造嘅跑道比賽，而我哋就可以喺呢條粉紅色嘅單車徑度踩單車，呢條單車徑仲連接咗唔同嘅奧運地標，踩住單車暢遊巴黎，感覺真係好浪漫呀! 」