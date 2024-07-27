泰國索模　嫵媚Fit爆

「嫵媚」呢兩字相信大家都識，但佢其實係點解呢？透過泰國性感模特兒Rawinrata Nithisanantiphak嘅寫真，相信令你有一番體會，甚至被佢嘅嫵媚魅力深深吸引，搞到不能自拔呀！

最佳示範

嫵媚嘅意思，係形容女性姿態嬌媚動人嘅樣子，舉止神態極具吸引力，簡直令男士神暈顛倒。但係每個人對舉止迷人同吸引力嘅睇法都唔同，有冇乜嘢例子可以畀大家參考一下呢？當然有啦，好似出生於泰國曼谷嘅Rawinrata Nithisanantiphak咁，身材前凸後趷Fit到爆，舉手投足都媚態十足，絕對係凸顯女性嫵媚嘅最佳人辦，欣賞埋佢嘅性感寫真，更係別有一番動人魅力。

佢喺模界出道短短3年，憑住迷人外形而火速上位，成為人氣模特兒，其社交帳號同樣人氣爆燈，擁有逾10萬粉絲，皆因佢經常派福利，令人大飽眼福！而佢之所以引人注意，而且表現得游刃有餘，原來係同佢入行前嘅工作有關。

人氣急升

投身模特兒界之前，佢喺模特兒事務所負責公關工作，亦經常帶隊參與模特兒培訓工作，久而久之便識得唔少模特兒技巧，加上佢亦有涉足網絡營銷工作關係，故此為佢日後進軍網紅界奠下基礎。不過點解佢後來會投身模界呢？原來隨住佢接觸模特兒工作愈耐，發現自己對模特兒工作有興趣，便決定投身其中。

出道初期佢以時裝模特兒工作為主，其後開始接下內衣及泳衣模特兒工作嘅佢，以性感形象示人後，為佢嘅事業迎嚟突破嘅同時，佢喺網絡界嘅人氣亦水漲船高，隨住寫真尺度愈嚟愈大，亦令佢嘅吸金力幾何級提升。

Profile

出生地：曼谷

身高：165cm

三圍：35E-24-35

憑住性感寫真，不但令Rawinrata Nithisanantiphak人氣爆發，早前開設埋OnlyFans帳號嘅佢，更向會員獻上大尺度寫真，更係令唔少粉絲話正！