【是日通勝】

農曆六月廿三

甲辰年 辛未月 癸巳日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、安床

忌：出行、詞訟、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：41、10、48

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：瑣事纏身，分身不暇，勿把所有事攬上身。

金牛座：偏財運不錯，有機會中獎或收到神秘禮物。

雙子座：精神奕奕，行動力強，面對困難毫無懼色。

巨蟹座：錢是賺來用的，買東西獎勵自己才有動力！

獅子座：做事盡顯理智一面，有遠見亦能顧及現實。

處女座：財運稍遜，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

天秤座：事業有突破，轉變是好徵兆，需做足準備。

天蠍座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

人馬座：運氣佳，沒甚麼阻滯，能按自己想法行事。

山羊座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

水瓶座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

雙魚座：天無絕人之路，身處逆境也不應自暴自棄！

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 心情靚

（跌）豬 健康差

鼠：財運上升，有利做生意，開單非難事。

牛：趁周日約伴侶郊遊，幸福感油然而生。

虎：對感情關係抱懷疑態度，內心很不安。

兔：珍惜眼前人，多溝通可平息感情風波。

龍：偏財旺，投資可一試，易有意外收穫。

蛇：一些棘手事情獲解決，精神壓力大減。

馬：健康有隱憂，腸胃易出事，飲食宜清淡。

羊：投入工作是好，但不能忽略伴侶感受。

猴：神采飛揚，不管做甚麼事都充滿熱情。

雞：心神恍惚，做事優柔寡斷，容易犯錯。

狗：跟伴侶有意見分歧，要懂得包容忍讓。

豬：是日沖煞，身心疲憊，健康狀況不佳。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

影響運勢的辦公室風水

辦公室是我們每天工作、學習和交流的重要場所，因此合理的辦公室風水布局對於提升我們的運勢和工作效率至關重要。今天就教大家規避辦公室中的不利風水！

1.辦公室採光不宜太暗

充足的光照是辦公環境的基本要求，良好的採光不僅可以調節工作情緒，還能提高工作效率。反之在視線昏暗的地方工作，容易使人心情低落，昏昏欲睡，更重要的一點是影響思路與決斷，導致業務不興，做事多阻。

2.背後沒有靠山

辦公室的靠山主要指辦公桌後面要有實牆、檔櫃、壁櫃等作為支撐物，不要背後空對玻璃窗或者空蕩蕩的辦公區，背後無靠，會讓人沒有安全感。

3.忌橫樑壓頂

辦公桌上有橫樑壓頂，最先受到橫樑壓制的必然是頭部，時間久了，容易耗掉人的能量，出現頭暈、頭痛等情況，還代表着財源受壓，升職難求。

4.辦公桌面不宜亂

辦公桌不宜太過雜亂，過亂容易給人懶散、沒有章法的感覺，還會影響人的精神狀態，時間長了會變得愈來愈煩躁，對工作變得不認真。