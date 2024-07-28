星玄｜張敬軒美加巡唱語出驚人　讚Fans「識食洋腸」放笑彈

今日係7月28日農曆六月廿三，最旺生肖係猴，神采飛揚，不管做甚麼事都充滿熱情。肖猴嘅張敬軒（軒仔）早前現身尖沙咀，為品牌影相做宣傳，而為了美加巡迴演唱會，軒仔積極練習兼做Gym，雖然佢着大白Tee，但仍然見到佢若隱若現嘅胸肌線條，唔少網民都留言話，軒仔應該要再食多啲，再練大隻少少，太瘦唔好睇，軒仔心情靚，無論做咩都充滿熱情。

日前，軒仔在拉斯維加斯殿堂級場地The Colosseum展開美加巡唱的首站演出，據悉，此場地已多年未有邀請華人歌手演出，難怪軒仔感到榮幸又興奮，覺得別具意義：「可以企喺呢個舞台上面，好開心，我仲用Adele嘅化妝間同埋坐佢張櫈添！」之後，軒仔同全場觀眾互動，期間發現有外籍人士，大問之下原來係Fans嘅另一半，當場大讚Fans識食，更語出驚人表示：「我都話出得國，梗係唔好搵返自己人啦，試吓啲洋腸」，之後笑着糾正指是「西式早餐」，引來全場爆笑。

至於幸運星係天秤座，事業有突破，轉變是好徵兆，需做足準備。天秤女林穎彤（Bella）因涉擾亂秩序案，最近不斷現身法庭，而事件發生至今已接近一年，因此亦即將有判決。日前Bella官司完結後，有沒有甚麼打算，佢就話已經計劃好，完成審訊後，會先出埠工作，但同幕前無關以及經營自己嘅短片頻道，Bella你嚟緊事業有突破，記得要做好準備應戰呀。