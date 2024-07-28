莎蓮迪安克服「僵硬人症」復出首唱　楊紫瓊湯佬濕身撐場

兩年前患上罕見病「僵硬人症候群」而被迫停工的國際樂壇天后莎蓮迪安（Celine Dion），養病後健康已漸上軌道，於香港時間昨日凌晨舉行的巴黎奧運開幕盛典上，以壓軸嘉賓身份獻唱，吸引全球Fans守候見證，影星楊紫瓊與湯告魯斯（湯佬）亦冒雨捧場。

第33屆奧運開幕式於滂沱大雨下在巴黎塞納河舉行，事前已傳出莎蓮將擔任嘉賓，最終她未有令全球Fans失望，以壓軸表演者身份登場，在巴黎鐵塔上獻唱，盡顯霸氣！今次是她4年來首度公開演出，獻唱已故法國歌后Edith Piaf名曲《Hymne A L'Amour》，狀態大勇兼大騷招牌「海豚音」，全場歡呼掌聲雷動，期間她顯得有點激動，強忍淚水，場面感人。

GaGa唱法文歌惹批評

網民洗版狂讚莎蓮專業，有Fans表示睇到喊，更有人慨嘆：「終於！『莎蓮迪安女王』返咗嚟，佢嘅歌聲依舊冇得彈！」在當地主持直播節目的美國歌手Kelly Clarkson亦受氣氛感染而落淚，表示知道莎蓮度過了不少困苦才能復出，直指對方是「樂壇上的金牌得主」。事後莎蓮亦有在社交網分享照片，自言很榮幸能演出，又為運動員打氣：「你哋所有人都好專注你哋嘅夢想，無論攞唔攞到獎牌返屋企，嚟到呢度已意味着實現夢想……我個心與你同在！」今次是繼1996年美國亞特蘭大奧運後，她再為開幕禮擔任嘉賓。

另一嘉賓Lady GaGa未有如傳聞般跟莎蓮合唱，她獻唱法國名曲《Mon Truc en Plumes》，以一身性感打扮在河畔的樓梯上與舞蹈員表演，之後在鋼琴前自彈自唱。不少網民讚她表現出色，亦有人狠批她不應唱法文歌，事後她在社交網解釋唱法文歌是大會提議，藉以向法國人、他們的藝術、音樂及劇場致意。法國歌手中村阿雅（Aya Nakamura）亦是表演者之一，她曾因過往的作品內容而遭部分人士反對。

今次開幕禮吸引世界各地不少名人前來捧場，包括美國天后Ariana Grande、美國騷靈天王John Legend一家3口、荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）、楊紫瓊與老公等，無奈因天雨關係，湯告魯斯慘變「落湯雞」，楊紫瓊則穿上雨衣，甚為狼狽。

另外，邱淑貞女兒、有「最美星二代」之稱的沈月及女星王丹妮，亦應品牌邀請前往巴黎，並在開幕禮前一天率先現身七人欖球賽事，沈月表示能與家人睇奧運感到興奮：「最期待嘅項目係游泳，我會為港隊加油，希望香港選手再創佳績！」