單文柔攜囡囡北上探班　造就老公親子樂

視帝陳展鵬正於佛山拍攝無綫新劇《巨塔之后》，適逢女兒小豬比正值暑假，身為廿四孝老婆的單文柔(Phoebe)即帶同女兒北上，陪伴展鵬之餘，順道帶女兒體驗生活，Phoebe接受東網訪問時，透露每日安排很多豐富行程：「呢度好多嘢都適合小朋友玩，室內、室外都有，我有帶佢去整扇，小豬比又鍾意手工藝、畫畫咁，嚟緊日日行程好豐富，佢都好開心。不過可能早排出得去玩多，到有幾日我出去做嘢，小豬比話佢要喺屋企休息吓，都要放吓假，好攰，好搞笑，佢依家係一個小大人，有時會想留啲時間喺屋企玩吓，同朋友玩吓咁樣。」更預告女兒將返港上暑期班。

而展鵬日前難得抽空即聚天淪，及後更網晒小豬比坐於其大髀上食蛋撻的溫馨照，他寫道：「原來女女(囡囡)對爸爸嘅感覺好特別，好食嘅嘢會自己食，唔好食嘅嘢會俾晒爸爸，過期嘅嘢更唔好嘥都係俾爸爸。」不過照單全收的展鵬，笑指與女兒一起玩樂，心情頓時靚絕。除了網友們紛紛被展鵬父女的甜蜜時刻感染，就連好友陳敏之也留言：「做父母就係要食佢哋口水味，係幸福嘅口水。」展鵬亦風趣回應：「聽講仲會俾啲過期嘅爸爸食，睇嚟都要買多少少保險。」