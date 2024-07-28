黃紫盈飛北海道慶生　開新公司當禮物

前新聞主播黃紫盈於本月19日生日，她早前飛日本北海道工作，並順道多留兩天豪食慶生，實行寓工作於慶祝，她透露在日本成立了新公司，作為送給自己的生日禮物。

紫盈稱近日應客戶之邀飛北海道擔任分享嘉賓及晚宴司儀，晚宴中有一個「清酒開鏡」儀式，寓意新的開始及祈求健康幸福，她笑言：「我趁生日月沾個旺氣，希望新一年繼續有運行。」她自言夏天飛北海道十分開心，既可消暑，又可狂擦美食，她此行就品嘗了不少人氣食品：「我去咗一間人氣海膽店，不過訂位時話名額已滿，只可以Walk-in，我喺開店前預早去排隊，最後成功入坐，叫咗店員推介嘅尻馬糞海膽，真係又甜又香濃。另外，我仲食咗夜芭菲，夜芭菲係指喺晚間飲酒之後享用嘅芭菲甜品，個芭菲靚到好似藝術品咁，仲好好味。」除了美食，紫盈還由小樽坐船出海去看「藍洞」：「當光線照射到洞窟海底，被海底岩石反射，就會出現藍光，相當夢幻。我特意揀黃昏時分出發，可以額外欣賞日落，喺夕陽下餵海鷗。」

紫盈去年在日本修讀調理師課程，期間不時收到跟日本相關的合作邀請，有見及此，她最近決定在當地成立新公司，方便處理更多元化項目，她指跟日本公司合作時，若果在當地有公司及戶口，很多事情都較易辦到：「目前公司主要協助客戶喺香港同日本完成各類項目，為計劃前往兩地工作同生活嘅客戶提供支援同顧問服務，今年我嘅生日祝願就係生意興隆。」