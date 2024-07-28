【心理測驗】看圖測你的童年創傷

你是否曾被童年的某些經歷困擾，即使長大成人後，那些陰影依然揮之不去？未被療愈的童年創傷，或許就隱藏在你的性格深處，影響着你的人際關係、情緒管理，甚至是人生選擇。想知道你的內心深處，是否也住着一個受傷的小孩？不妨來嘗試一下網上流傳的看圖心理測驗，也許，這會成為你了解自己、療愈自己的第一步。

【問題】

你最不喜歡哪個圖案？

【答案分析】

1.選擇圖1，表明你的童年遭受了很多自尊心的傷害，包含羞辱相關的創傷。例如父母總是把你和別人家成績好的孩子相比，讓你的自尊心受挫；又或者是你身邊同學朋友對你有過凌辱的行為，例如言語上的凌辱。你總覺得自己甚麼事情也做不好，做甚麼事情也不對，在學校裏你得不到別人的讚揚，甚至在家你還要受到父母的「冷嘲熱諷」。久而久之，你就會非常介意別人對你的評價，你為了能夠獲得別人的認可，你會變得順從，你會成為同學之間的好同桌，父母眼裏的「好孩子」。只要別人向你提出反對的意見，你就會動搖甚至改變自己的立場。踏入社會後，往往具有討好型人格，明明努力成為更好的自己，卻總覺得自己不夠完美。

2.選擇圖2，表明你的童年經歷了太多的拒絕，自主性受挫。小時候，你希望自己的奇思妙想會得到父母的認可，但是他們總是否定你打擊你，甚至拒絕你的意見，直到你選學校或者填報志願的時刻，你的父母也要質疑你的意見。被拒絕多了，你可能就會有些自卑，沒有安全感，不敢開口，害怕被拒絕。你自我意識非常強，對別人對你的評價非常敏感，甚至拒絕聽到別人對你的評價。在愛情上，你也走得磕磕絆絆，由於你害怕被人拒絕，所以你乾脆不向他人提要求或請求，你的內心缺乏安全感。所以你的感情總是出現問題。而在工作上，你也不會輕易求助於別人，因為你害怕拖欠人情，害怕受到他人的約束。

3.選擇圖3，表明小時候的你缺少親情關愛，害怕被拋棄。可能在你的童年時期，父母忙於工作極少時間陪在你身邊，父母或者養育者為了保護你不受傷害，還可能把你和其他孩子隔離了，這導致小時候的你不僅缺乏父母的愛，連一個可以玩得來的玩伴也寥寥無幾。這也導致長大後，你很容易在在一段親密關係中既焦慮又依戀，可能你非常善於交際，但內心又擔心孤獨。一方面對於他人的關心和照顧，你會覺得十分不真實，你無法輕易將感情完全托付於他人，但是你的內心又渴望得到愛。可惜，你的內心一直封閉着，很難迎接別人進來。

4.選擇圖4，表明你的童年或許經常遭遇欺騙，父母答應陪你去遊樂場，後來爽約了，同學答應生日送你的玩具，最後不給了等等。小時候的這些事，讓你再長大後很難相信任何人。與人交流或者交友時，你也總是會掩飾自己的真實想法，讓別人猜不透。也許有些人，會覺得你是一個城府深的人，但事實是，你不想再被欺騙罷了。即使你外向，但也從來沒有完全敞開心扉，內心裏藏了很多秘密。這樣的話，也更難相信愛情，因為你已經很難很難去相信一個人。你可能會需要非常長的時間，來考驗一個人對你的真心。