Kerryta為身形暴脹大平反　自爆同拍拖5年男友分手

憑翻唱內地劇《繁花》歌曲《夜風中》在內地贏得知名度的環球歌手周子涵（Kerryta），早前推出全新單曲《My Type》。她日前接受專訪，為之前出席活動時被指身形暴脹平反：「嗰日只係條褲出事啫，因為冇試身，係大咗幾個碼，先出現時裝車禍啫，以後會記得試身架啦。（介意畀人話肥咗？）唔介意，我肥咗都OK嘅，但我都知要注意身材管理嘅。」

談及新歌，她指歌曲充滿戀愛味及幻想，但當初用英文創作時則是另一種感覺，她謂：「用英文詞就好有挑逗性，而填中文就感覺文藝啲，但最後編曲嘅氛圍就係甜蜜啲，所以我唱呢首歌時，把聲同以往都唔同，甚至有人唔認得係我把聲，我覺得呢首歌都係新嘗試，希望畀咗啲驚喜大家。」原來錄這首甜蜜歌時，她正藉失戀期，講到跟拍拖5年的圈外男友分手，她直認曾有一段傷心期，笑言錄音時大考演技：「我要投入愛情電影嘅角色度，去幻想嗰種甜蜜感覺。（分手係咪出現第三者？）唔係，只係性格唔啱，期間我哋都有離離合合過，但最終發現大家都唔係咁適合對方，唔想再鬧交，所以分開。」

至於《夜風中》在內地大受歡迎，她也感到意外：「齣劇喺內地播咗，因而有好多內地歌迷認識到我，試過有內地歌迷『翻牆』嚟香港嘅社交網留言問我係咪唱《夜風中》嗰個女仔，我立即開番個內地社交網親自回覆佢哋，我都好感恩有唱呢首歌嘅機會，畀內地歌迷認識到我。」問到何時返內地開演唱會？她大表期待，直指內地市場龐大，尤其四川非常流行說唱音樂，自己也望進軍新市場，但首要是先推出更多新歌，她說：「我都想參加內地唱歌節目，不過要遇到合適機會先得。」