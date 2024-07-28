【營事檔案】燕麥辛奇煎餅

辛奇煎餅是韓國人在下雨天必食之一，原因是煎餅的聲音與下雨的聲音相似。韓式煎餅有著不同的口味，包括海鮮煎餅、大葱煎餅以及今次的辛奇煎餅。而今次食譜用上了每個家庭都會有的燕麥片，代替了麵粉，更適合不常製作麵食的家庭。

不愛燕麥粥都可食燕麥

燕麥是一種營養豐富的五穀，當中含有豐富的水溶性及非水溶性膳食纖維，有助於降低膽固醇和控制血糖水平。但不少人士不喜愛燕麥粥的口感或味道，今次的食譜就以燕麥片代替了麵粉，不但口味上沒有太大差異，連味道都沒有分別呢！當然，除了混入不同食譜外，現時都有不少咖啡店有提供燕麥奶的選項，適合不同人士的需要。

越南米紙低脂多變

食譜中另一種較少見的食材就是越南米紙，它在外層形成了一層脆皮，為燕麥辛奇煎餅增加了口感，而且有助煎餅定形。越南米紙是一種以米為主要成分製成的薄片，通常用於製作越南春卷。米紙含有碳水化合物，但脂肪含量低，且不含麩質，適合需要無麩質飲食的人士。米紙在使用前需要用水輕輕浸泡，即可變得柔軟且有彈性，但注意不要浸泡過久以免變得過於軟爛。

燕麥辛奇煎餅

材料：

麥片 6湯匙

水 120毫升

雞蛋 2隻

辛奇 100克

米紙 4張

芝士碎 適量

調味料：

胡椒粉 適量

鹽 適量

做法：

1) 辛奇切碎備用

2) 將麥片、水、雞蛋、辛奇及調味料拌勻

3) 燒熱鑊落少許油，放入一張米紙，加入一半混合物，再蓋上另一張米紙壓平煎2分鐘

4) 翻面，撒上芝士碎，加蓋再煎2分鐘

5) 重複以上步驟再煎一塊，完成

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。