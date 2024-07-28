中菜好饌　盡展傳統與新意

中菜菜系繁多，變化亦多，大廚在保留經典味道的同時，也不時推陳出新，甚至配搭精緻擺盤與用餐空間帶來獨特體驗，難怪中菜成為香港人的聚會首選。近日有主打江南美饌的中菜廳，以及融入西式烹調手法的新派粵菜餐廳開業，讓大家感受不同風味的餐飲體驗。

銅鑼灣：經典重現 刀工夠精細

從古至今，江南都是地靈人傑、物產富饒之地，集揚州、淮安、泰州等地的江南淮揚菜系也是人氣之選。淮揚菜以精細刀工聞名，菜式清新富層次。銅鑼灣新開的江南菜館主打傳統風味，店名靈感來自唐代學術機構的名稱，用餐區飾有不同的字畫和盆景呼應主題，餐廳約8成食材來自當地，讓廚師團隊炮製出一系列別具特色的經典名菜。

想細味淮揚菜的細膩刀工，推介瑤柱菊花蘿蔔盅，蘿蔔切80至90刀成菊花狀，每一刀都考師傅功力，蘿蔔吸收了高湯的味道，吸睛得來又清鮮芳香。即點即製的淮揚清燉獅子頭，豬瘦肉加肥肉和蝦籽等製作，甘香油潤、入口即化。想來點開胃小菜，可選以泰州放養黑豬的耳朵到後頸部分製作的滷水豬頭肉，爽脆又多汁。以十年花雕浸泡鮮蝦、豬肚、毛豆和鴨舌的香糟四寶，作佐酒小食最好不過。嗜甜的可選擇用泰州番薯製作的蜜汁紅薯，番薯件裹上秘製蜜汁，香滑軟糯，同樣開胃。

花工夫的主菜選擇更多樣化，好似揚州名菜酒香鰣魚，用上約3斤重的鰣魚，經處理後放上金華火腿、冬菇和鮮筍，再淋上桂花酒糟汁蒸煮，最後加豉汁和黑醋等吊起魚肉鮮味，層次豐富。油香肉嫩的宮廷稻草扎肉，以稻草紮住泰州黑豬腩肉，配當地特有的醃春菜享用，肉質散發稻草香氣，配一口米飯，將醬汁精華吃到一滴不剩。茶皇煙熏脆皮雞是江南一帶常見的菜式，大廚用上本地黃油雞，以龍井和秘製醬料醃製，經兩次風乾和脆炸，加紫蘇葉享用，茶葉與紫蘇葉的香氣，配合得恰到好處。

中環：名廚坐鎮 脆炸竹絲雞

粵菜，在本地的中菜市場佔有重要地位，除了傳統菜式外，亦有很多創新出品。中環新開的新派粵菜餐廳由米芝蓮二星餐廳廚藝總監蕭顯志師傅和主廚李韋傑師傅聯手打造；李師傅曾於多間米芝蓮星級法國餐廳任職，他將西餐烹飪風格和蕭師傅的中菜意念融合，為餐廳打造出中西合璧的新派粵菜。

皮脆肉嫩的炸子雞是中菜餐桌上常見菜式，這裏搞搞新意思，炮製出烏卒卒的茅台貴妃竹絲雞。李師傅指竹絲雞皮薄、脂肪少，用來做炸雞相當具挑戰性。雞隻先以上湯慢煮，雞腿釀入本地臘腸和雞肉風乾脆炸，配慢煮雞胸，口感各有特色。同樣脆口的黑椒脆皮百花釀海參，刺參釀蝦膠後蘸加墨魚汁的炸漿油炸，蘸沾加入龍蝦的醬汁享用，鬆脆彈牙，同樣有強烈視覺效果。

其他有趣的菜式還有從子薑皮蛋吸取靈感創作的鴛鴦皮蛋塔，法式馬卡龍餅上是本地皮蛋黃和子薑，表面鋪滿金黃的皮蛋白，一啖一口滋味得很。迷你版的鵝肝油炸鬼乃由白粥油炸鬼改良而來，選用炮製西班牙油炸鬼的麵糰做成中式油炸鬼模樣，配慢煮的獅頭鵝鵝肝醬，作餐前小食最好不過。