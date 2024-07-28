鍾舒漫按摩胸部增加彈性　簡幗儀低胸現身晒線

歌手鍾舒漫、應智越和簡幗儀今日（28日）出席美容院開幕儀式。踏入40歲的鍾舒漫表示喝水對方保養好重要，一日8杯水是基本，而且家中亦會勤於保養，長備保濕面膜：「冇醜女人，只有懶女人，同埋心態上一定要開心，如果成日唔開心都好容易老。」又言作為女性胸部的保養好重要，經常按摩胸部除了可以增加彈性之外，亦可以保持胸部健康。提到生日，鍾舒漫表示好姊妹們都不在香港，所以正日只是約了朋友喝了杯咖啡：「我其實唔係好在意生日自己一個人過，之後可以補辦，而且人大咗就唔想麻煩人，只要有心就得。」問到想不想找另一半陪過以後的生日？鍾舒漫新笑言都應該要：「我真係唔太出門，如果唔係做嘢，我真係唔會識到人，所以我都諗緊要唔要活躍啲，因為我真係唔太主動。」透露下半年有兩首歌準備推出。

問到應智越身邊可有合適對象介紹給鍾舒漫？他也指自己好「宅」：「我被亞洲文化洗禮，其他人會好開心同你打招呼，我係唔知可以點，依家都好緊張。」不過就建議鍾舒漫可以玩桌上遊戲識人。講到開展新戀情，應智越指心情上在「鋪排緊」：「再算啦，慢慢嚟，之前心情唔係幾好，但都慢慢好番，我發現佛系嘅諗法好好，係你嘅就係你。」

至於簡幗儀就身穿白色低胸長裙出席，露出深長事業線，又言平時如果要減肥，每日只會吃一餐。提到工作，她就言正忙於籌備9月的時裝騷，問到屆時她會不會親自落場行Catwalk?她笑言不會：「不過我會出嚟謝幕。」又言現在工作主要是時裝設計為主。問到夏天她會不會出海晒身材？簡幗儀就指不會，因為自己容易晒黑，通常都是工作上需要才會晒身材。