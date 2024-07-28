溫拿廣州跳十字步「廣場舞」　告別舞台後計劃曝光

樂隊溫拿（Wynners）去年完成演唱會香港站8場演出後，旋即展開巡唱之旅，先後到訪上海、深圳、新加坡、吉隆坡及美國等地。今年10月尾5位成員將於廣州體育館演出告別巡唱的最後一站，意味着「温拿」將正式告別。

日前譚詠麟、鍾鎮濤、陳友、彭健新與葉智強「合體」，出發到廣州出席演唱會記招，吸引近百傳媒及粉絲到場，有粉絲高舉燈牌，亦準備了禮物送給他們。5人今次選擇乘高鐵抵步，原來彭健新與葉智強乃首次乘坐，被譚詠麟取笑「大鄉里」。温拿已成軍51年，記者會上來自世界各地的歌迷拍下感言片段，温拿則呼籲歌迷們今次可以買演唱會票，偕子女再請父母，三代同堂一同前來聽歌，更建議大家穿上70年代懷舊服現身「應景」。

鍾鎮濤突然感性表示，女兒鍾懿兩歲開始便參與温拿演唱會演出，到如今女兒都推出自己的歌曲了，希望可以一直傳承下去。葉智強透露今次會出動私伙低音結他，而這支結他由溫拿於酒吧唱歌時已沿用至今，意義非常﹗另外温拿當年自創「萬能十字步」，他們即興趁午飯空檔，重新編排新十字步，更加入「廣場舞」元素，手持膠扇配合歌曲《LOVE》，在記者會即席傳授給粉絲們。記者會後，温拿再到廣州塔廣場，快閃教廣州市民大跳十字步，吸引逾百市民圍觀。

受訪時譚詠麟指十字步是1975拍攝《溫拿狂想曲》時創作的：「嗰時問菲藉排舞師有咩舞步最簡單，排舞師話WALK，就係咁WALK咗個十字步出來，郭富城、薛家燕都係學我哋架咋，哈哈﹗呢個步法萬能嘅，一個步法打天下。」

當被問到告別巡唱完成後，各人又有什麼計劃時，陳友透露12月會與教會做一個音樂劇，彭健新打趣自己欠下很多歌債，會繼續創作，葉智強則笑言未來安排怎樣去享受人生，希望時間不要過得太快。譚詠麟指明年1月完成手頭上的工作後，想專心做一件事，但未知會否成功，鍾鎮濤則笑指自忙着「追女」，追住自己幾個女，望爭取時間與家人相處。