馮允謙狂操操體能　隨時會除衫騷肌

歌手馮允謙（Jay Fung）、黃淑蔓（Feanna）及組合Beanies今日（28日）出席活動。將於今年10月9至11日再次於紅館開騷的Jay Fung，表示非常期待又緊張，他說：「去年3月第一次紅館騷反應好好，所以今年再開要再提升。」不過對於選用四面台還是三面台演出要留待公司宣布，只透露屆時合共有20多位樂手同台演出，在音樂上亦希望做得更特別，自己亦於編曲上參與了很多。他笑言未知道屆時會否除衫騷肌，但現時有跟從營養師指示，希望吃得健康，亦很努力操體能，來應付3場演唱會。

提到他今年廣告多了，是否因家中養了招財貓？他表示貓貓其實是加拿大家中所養：「之前返加拿大探屋企人同貓貓，佢以前唔肯走埋我身，但今次好黐我。（因為知道你紅咗？）唔會啦！我走之前同佢我要返港了工作，佢即時畀反應我，所以我將張相放上網。」他透露家人和未婚妻等約30人將一同返港欣賞他的演唱會，問到是否由他出資請他們返港？他說：「未傾過喎，哈哈！不過一定會食餐飯，最緊要睇騷睇得開心。（順便紅館搞婚禮？）有人問過我呢個問題，不過覺得呢啲私人做會更浪漫。」

身為組合Me&成員的Feanna，透露她們正籌備造跳唱新歌，希望今年內面世，又指成員都各自有工作忙，自己則主力音方面，坦言很希望下年能開個人騷，她笑言：「下年出道10年啦，雖然年紀輕輕但已經係師姐，哈哈！網上仲有人話我係上一代嘅歌手，我依家先23歲。（唔開心？）冇特別感覺嘅，不過原來咁耐啦，但好似仲係乜都唔識咁。」她指自己現時跟出道時一樣，上台前仍會緊張。她表示作為Solo歌手跟女團成員很不同：「女團令我學識好多嘢，第一次學跳舞、努力做運動、韓國嘅製作方式，好多唔同體驗。」她表示兩個身份都好享受，又表示很有興趣拍喜劇，加上年頭喜獲微電影女主角金獎，令她更有信心走上大銀幕。