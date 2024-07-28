新一代ZEEKR 009全球發表

吉利集團旗下純電動汽車品牌ZEEKR（極氪）日前全球新發表第二代豪華純電MPV — 009。新一代009除了依舊提供6座版，還新增了7座版選擇。廠方表示，左軚和右軚將同步上市，一反「左軚優先、右軚要等等」的常態，對香港車迷而言絕對是喜訊。「一換一」售價由HK$755,000起，預計最快可今年第3季開始交車。

有「公路坦氪」之稱的全新009建基於既大又寬的SEA純電平台架構，擁有5,209x2,024x1,812mm的車身長闊高，至於軸距則為3,205mm。受惠於車身的空氣動力學設計，風阻系數僅0.27Cd，以MPV來說是一個頗亮眼的低數值。無論是6座還是7座版，皆搭載前後軸電馬達，以四輪驅動，最大馬力及扭力分別603hp和693Nm，0-100km/h可4.6秒完成。車載116kWh三元鋰電池，續航力達580km（WLTP）。支援高達150kW DC直流快速充電，約30分鐘便可由10%充至80%；若以11kW AC交流電充電，13.5小時可充滿。

豪華車廂配備超多，前排有齊10.25吋數碼儀錶、15.05吋OLED中央觸控屏、AI Mate智能助理、YAMAHA 20 喇叭環迴立體高級音響及手機無線充電等；而中及後排的乘坐空間除配置了17吋OLED頂置屏幕、方便開會的多功能高清鏡頭及Smartbar門板觸控屏外，還配備支援24小時離車工作、手機App控制，還帶有紫外線殺菌功能的冷熱恒溫雪櫃。座椅方面，前及中排的獨立電動座椅均配備通風及按摩等功能，頭枕更內設近場環迴音響，至於座椅及腳踏等的加熱功能則屬選裝。