王丹妮體驗奧運熾熱氣氛　羅孝勇為港隊吶喊助威

藝人王丹妮（Louise）與老公羅孝勇（Sheldon）近日應品牌之邀旋風式飛赴巴黎欣賞奧運，由於他們只有短短4日假期，兩人將行程排得密麻麻，除了觀看開幕式外，還一口氣看了4場賽事，包括七人欖球、柔道、沙灘排球和游泳為港隊打氣。

今次是Louise首次親身欣賞奧運賽事，她大感難忘：「開幕禮雖然落大雨，但係都無阻觀眾同運動員嘅熱情，落住雨見證各個國家隊坐住船經過塞納河真係好浪漫同好有巴黎特色。睇住唔同嘅歌舞表演，巴黎鐵塔嘅幻燈騷，最後仲有我喜歡嘅歌手Céline Dion驚喜現身，一路聽一路起晒雞皮，真係超級感動同埋鼓舞。之後喺現場睇比賽，親身體驗現場熾熱氣氛，觀眾為自己支持嘅隊伍打氣，唱歌跳舞，玩人浪真係好正。」

講到今次巴黎之旅，Louise坦言好開心可以跟老公夾到4日時間參與世界體壇盛事：「上年年尾結完婚都好似冇機會咁樣一齊出遊，所以今次對我哋特別有意義。」而此行更令Louise回憶起讀書時期的自己：「其實由細到大都有參與好多唔同嘅運動，因為個人生得比較高手腳比較長，所以中學入學嘅時候都總會被運動方面嘅團隊招攬，嗰陣時有玩划艇，長跑同埋排球隊，仲好記得每個禮拜好幾日放學都不斷咁同其他戰友一齊訓練，依家諗返都係一段好美好嘅回憶。」至於Sheldon大學時有玩過欖球同柔道，所以觀看賽事時特別興奮! 兩人坦言最期待有港隊參與的游泳項目，他們指屆時一定會為港隊吶喊助威，並希望港隊再創佳績！