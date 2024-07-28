EPEX難忘港迷熱情　望能在港拍綜藝節目

曾於今年3月來港開騷的韓國新生代男團EPEX，最近接受東網訪問。組合上月度過出道3周年，成員KEUM表示3年來最難忘的是第一次在粉絲面前表演：「我們是在疫情下出道，所以無法與大家見面，在《Anthem of Teen Spirit》的最後一場打歌活動中，終於能給粉絲親自展現我們的舞台，無法忘記當時的緊張和激動。」JEFF則難忘與成員一起為出道而努力練習。

他們曾在香港、台灣及日本等地方進行巡演，BAEKSEUNG表示在香港的演出令他十分難忘：「香港粉絲與眾不同的興致和應援難忘至今，託大家的福，所以印象很深刻，感覺非常有趣。」AYDEN亦大讚香港粉絲的能量非常火熱，對他們的演出和每一句台詞的反感都非常好，令他大吃一驚。

而他們將於8月17日在澳門舉行粉絲見面會，成員MU指自己是第一次訪澳：「我聽說高空飛索和休閒運動很有名，所以有機會一定要體驗一下，粉絲應該知道我喜歡吃甜品，我也想嘗嘗牛奶布丁。」A-MIN則希望能在澳門塔挑戰人生中第一次笨豬跳。

他們曾於台灣和香港的演唱會上演繹周杰倫的名曲《告白氣球》，問到練習中文歌時有否遇到困難？WISH表示雖然中文的發音和歌詞解釋有點難，但認為中文歌曲具有獨有的魅力，他亦因此喜歡上中文歌，不久之前就翻唱了周興哲的《以後別做朋友》，而YEWANG亦表示最近經常聽中文抒情歌。

談到今後的目標和期望，MU希望能體驗一下在港澳的各種活動，期待在新的地方拍攝綜藝或節目，A-MIN則望能好好完成在澳門的首場演出，希望下次再來和更多粉絲見面，而AYDEN亦表示希望在很大的演出場地唱很多能夠和粉絲一同愉快地玩耍的歌曲。