江旻憓獲全城祝賀　連線「風之后」李麗珊對談　

香港奧運第一金「風之后」李麗珊今屆為HOY TV主持巴黎奧運，「世一」江旻憓（Vivian）於香港時間今日（28日）凌晨勇奪劍擊女子重劍個人金牌，李麗珊向Vivian連線送上祝賀，她又分享對Vivian奪金的感受：「因為我依家做咗人哋父母，所以睇嘅嘢唔同咗，我記得Vivian曾經三次拒絕媽咪，令媽咪失望嘅，首先係佢細個時，媽咪想佢學芭蕾舞，但係佢拒絕咗，因為佢想學劍擊；第二次係當佢畢業嘅時候，媽咪話想去搵一份正常嘅工作，但係佢話佢想做全職運動員；第三次就係佢2017年同2019年斷咗十字韌帶，媽咪覺得好心痛，勸佢退役，但Vivian唔肯，希望繼續喺劍擊途上闖， 呢份堅持實在值得我哋去表揚，當然亦都要表揚下Vivian嘅媽咪，因為其實佢好心痛囡囡，但仍然放手畀佢繼續去堅持夢想，以父母角度嚟講真係好難得! Vivian 你之後一定要抱下媽咪，錫錫媽咪！」

李麗珊除了表揚Vivian外，同時對另一港隊成員、體操運動員石偉雄的努力作出肯定，她直言：「江旻憓奪金也好，剛剛無緣入決賽的石偉雄也好，不論輸贏 佢哋以意志努力克服傷患同困難，都值得大家敬重支持。」此番說話，獲網民激讚「始終如一的世一，還是妳」。