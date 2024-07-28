田中美久 侵略性胸襲！

呢幾年，世界唔多太平，有地方打緊仗，亦有地方出現緊張局勢。冇諗過連日本寫真界都風起雲湧，事關有一位巨乳甜姐兒正發起「侵略性胸襲」，佢就係田中美久！

愛笑又好波

想知一位寫真女優到底紅唔紅，最直接嘅方法就係去日本嗰陣，巡視一下便利店嘅雜誌架，上得封面最多嘅女優，就代表嗰期嘅狀態最好、人氣最強！至於數到近年雜誌經常起用嘅封面女郎，離唔開一班大波妹，好似菊地姬奈、大原優乃、風吹惠，同埋今日為大家介紹嘅田中美久。

出身於人氣美少女團體HKT48嘅美久，家陣只係22歲，有一副甜美童顏，笑起上嚟散發出強烈嘅治愈能量，令人有一種如沐春風嘅舒暢感覺！另外，阿妹嘅身材一樣正到無倫，瘦得嚟又有啲肉地，肌膚鮮嫩白淨，最重要係胸前對G奶夠晒分量，輕輕鬆鬆就可以擠出深長乳溝！

奮鬥不忘孝心

田中美久嘅童年偶像係ABK48前成員大島優子，後來喺阿媽鼓勵之下，參加HKT48嘅招募成員活動，結果12歲就入行，展開偶像生涯，到咗2017年仲拍攝水着寫真添。去年底，阿妹離開效力10年嘅組合，開始作單飛發展，演出劇集一部接一部，包括深夜劇《灰姑娘情結》、話題校園劇《最好的老師》等等。另一方面，美久喺拍寫真方面亦比以前放咗好多，更會擺出一啲具挑逗意味嘅動作，令豐滿嘅身材表露無遺，吸睛指數爆晒燈，因而贏得「侵略性寫真偶像」同「Z世次寫真女王」等稱號！

值得一提，美久努力工作之餘，亦不忘報答親恩，有傳媒發現佢買咗一部新車畀父母用，認真夠晒孝心！如果美久公開招募男友，我一定第一個湧去報名！