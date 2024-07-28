黃依汶無意復出　全因管家「仔」

黃依汶（Emme）和鄭希怡（Yumiko）差不多同期出道歌手，曾經是樂壇競爭對手，私底下非常老友，依汶近年轉營做飲食揸Fit人立即請Yumiko試菜，曾經是「性感舞后」，多年來都有人邀她做騷，但Emme就甘願為一個男人而不再跳唱。

藝人黃依汶與陳國坤結婚10年，育有8歲子陳真，Emme婚後淡出演藝從商，疫情前剛巧出售了腕錶生意勁賺8位數，3年疫情她靜極思動，今年看準飲食生意，遂投資7位數與飲食集團合作經營西餐私房菜。

Emme名副其實入得廚房出得廳堂，法國菜、日本菜、泰國菜和中菜樣樣皆精，堪稱被演藝耽誤的美女廚神，尤重視儀式感，家常便飯無論菜色和擺盆都會精心設計，試過在屋企炮製一頓盛宴，兩周前就作準備，當日由早煮到晚，還更換新牆紙以配合美食，相當誇張，她表示：「我覺得最開心就係同屋企人相聚嘅食飯時間，希望氣氛令屋企人開開心心，有次玩到無嘢玩，將屋企變成餐廳，設計餐牌及計Budget，朋友都好捧場，仲收到貼士添！」陳國坤和兒子已進化成為資深「美食家」，讓她明白到男士們怕食西餐嫌時間長和不夠飽，她曾經為客人設計過一頓在1小時內神速食完的西餐，反應熱烈。

早前她便邀請Yumiko來試菜，Yumiko雖然長駐內地發展，但Yumiko女兒梁浸浸跟陳真自小青梅竹馬，感情如同親姊弟般，至於另一好友2R的Rosanne最近再戰樂壇，Emme原來也有人請出山，她表示：「有人搵過我同Yumiko做演唱會，想搵番2000年出道女星做騷，但係咪好享受上台唱歌？呢樣唔係目前最想做嘅嘢。」

當年她憑靚樣和長腿攻陷宅男心，跳唱贏得「性感舞后」之美譽，不過她就爆出陳真看完她跳唱舊作後爆喊，「佢睇完我以前好妖艷嘅舞姿就喊，話媽咪唔應該咁，唔係平日見慣嘅我，所以好大反應。（因為仔仔所以唔會再跳唱？）佢有自己想法，好似有次我哋一齊睇片，爸爸同一女演員有段談情戲，係好輕微，當時陳真5歲，睇完佢喊住打畀我，話我唔應該畀爸爸咁樣做，原來佢思想好成熟。」