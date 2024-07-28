Beanies熱愛運動　跟運動員學習踩滑板

女子組合Beanies 5位成員陳樂頤（阿左）、張天穎（Jaime）、潘釗彤（Chiutung）、李凱翹（Kay）、黃健怡（Winky）及台灣歌手詹仕偉（Snoopy）今日（28日）現身將軍澳出席活動，吸引粉絲到場支持。她們現場跟滑板運動員學習踩滑板，在運動員表演時她們更看得「O晒嘴」，之後Chiutung跟Jaime就示範邊玩滑板邊派心，又即場獻唱多首歌曲包括新歌《小氣簿》，冧爆粉絲。

談到正值奧運期間，眾人也表示有留意賽事直播，Jaime指為支持港隊運動員，放棄休息時間捱夜看直播，很高興見到港隊劍擊代表江旻憓勇奪奧運金牌。問到她們是否運動愛好者？Chiutung表示小學時為羽毛球校隊成員，阿左亦表示是校隊長跑選手，至於Kay就搞笑自稱忽然愛上足球，更希望學踢波：「之前歐洲國家盃變咗忽然球迷，覺得英格蘭個Rice（迪格蘭賴斯）靚仔，好吸引我！我有叫其他成員一齊學，但冇人理我！」

提到她們剛剛推出的新歌《小氣簿》，問到隊中誰是「小氣鬼」？眾人異口同聲指Kay是隊中「小氣擔當」，阿左説：「佢一唔鍾意就即刻黑面，有次我哋喺機場，因為阿Kay腳傷要坐輪椅，所以行特別通道，我哋行正常路徑順便買早餐，點知買漏佢嗰份，佢見到我哋淨係揸住4份早餐，即刻黑面，哈哈！」不過她們指彼此感情很好，暫時未試過鬧大交，Kay亦直認是「小氣鬼」，喜怒哀樂從不隱藏，不過也學習改善中。談到新歌在台灣拍攝MV，她們透露邀請了台灣的演員一起參與拍攝，大讚台灣當中一位女演員的演技精湛，令他們拍攝時也不禁眼濕濕。